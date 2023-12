Inhumans dostaną drugą szansę? Marvel pracuje nad tajemniczą produkcją

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W przyszłym tygodniu zadebiutuje drugi sezon A gdyby...?, który zakończy obecny rok dla Marvela. Na przyszły studio zapowiedziało co najmniej trzy animowane seriale: X-Men '97, Your Friendly Neighborhood Spider-Man i Eyes of Wakanda. Na swoją datę premiery czeka również Marvel Zombies, ale okazuje się, że to nie wszystkie animowane produkcje, które mogą w przyszłości zadebiutować na Disney+.

Inhumans otrzymają animowany serial?

Scooper Daniel Richtman ujawnił, że Marvel pracuje nad tajemniczym serialem animowanym, który wejdzie w skład MCU. Historia opowie o grupie superbohaterów, a animacja ma być inspirowana anime.

Krótki opis produkcji, w której bohaterami będzie tajna grupa starożytnych kosmicznych istot, żyjących na Ziemi pod przykrywką i próbującą chronić świat, jednocześnie starając się, aby ludzkość ich nie odkryła, wskazuje na jedną z dwóch doskonale znanym fanom Marvela drużyn. Podejrzenia padają na Eternals, którzy doczekali się w 2021 roku kinowego filmu lub Inhumans, którzy zadebiutowali w nieudanym serialu z 2017 roku, który nie jest częścią MCU.

Marvel może wykorzystać animowany serial o Eternals, aby przedstawić historię tej drużyny w szerszej perspektywie, niż otrzymaliśmy to w filmie. Produkcja mogłaby wywołać dodatkowy szum przed premierą oczekiwanej kontynuacji, która wciąż nie została oficjalnie ogłoszona.

Z drugiej strony w MCU wciąż czekamy na pojawienie się Inhumans. Marvel może więc zdecydować się na bezpieczną opcję i wprowadzić tę drużynę do MCU w serialu, zanim doczekają się własnej aktorskiej produkcji.

