Wielki sukces Call of Duty Black Ops 6. To najlepsza premiera w historii serii

Call of Duty: Black Ops 6 zadebiutowało na PC i konsolach 25 października. Gra spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony krytyków, pojawiały się nawet głosy, że to jedna z najlepszych odsłon cyklu. Wygląda też na to, że twórcy i wydawca będą zadowoleni również z jej sprzedaży. Ze statystyk wynika bowiem, że jest to najlepsza premiera w historii całej serii.

Jak ujawniła Satya Nadella, dyrektor generalny firmy Microsoft, Black Ops 6 było największą premierą Call of Duty z kilku powodów. Ustanowiono rekord liczby graczy pierwszego dnia, a także liczby subskrybentów Xbox Game Pass w dniu premiery. Sprzedaż na innych platformach, PlayStation oraz Steam, wzrosła zaś o 60% w porównaniu z rokiem 2023. Dodatkowo ujawniono, że w pierwsze trzy dni po premierze pobito także inne rekordy: liczby graczy, meczów oraz spędzonych w grze godzin.

