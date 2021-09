What If... ? - easter eggi z 4. odcinka. Shuma-Gorath powraca, Christine Everhart, Vishanti i inne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Za nami 4. odcinek serialu What If... ?, animowanej produkcji Marvela i Disney+ opartej na popularnej serii komiksowej Domu Pomysłów. Tym razem epizod skupia się na alternatywnej wersji historii Doktora Strange'a, w której została zmieniona geneza postaci. Tym razem Stephen nie zostaje okaleczony w wypadku samochodowym, co zmusza go do szukania magicznej pomocy, ale traci w nim swoją ukochaną, Christine. To sprawia, że zwraca się w kierunku sztuk mistycznych, by potem przy pomocy Oka Agamotto przywrócić swoją ukochaną do życia. Jednak okazuje się to nie takie łatwe. Wobec tego Strange zaczyna zadzierać z mroczniejszym obliczem magii, co doprowadza do tragicznych skutków.

W odcinku mamy sporo easter eggów, które nawiązują między innymi do solowego filmu o bohaterze z 2016 roku czy wprowadzają postacie znane z komiksów Marvela. W poniższej galerii możecie sprawdzić wszystkie nawiązania.