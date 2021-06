What If... ? - nowe grafiki dają lepsze spojrzenie na Party Thora i T'Challę z serialu

fot. Marvel

What If... ? to serial animowany Marvela i platformy Disney+ oparty na popularnej serii, w której ukazano alternatywne losy bohaterów znanych z uniwersum. W sieci pojawiły się nowe grafiki promujące produkcję. Prezentują one Party Thora, który w serialu ma podobno wprowadzić na Ziemi chaos przez swoją międzygalaktyczną imprezę; Watchera, który będzie narratorem wydarzeń w projekcie oraz T'Challę w roli Star-Lorda, po tym jak został porwany przez Yondu i jego kompanów. Grafiki są dostępne w poniższej galerii.

W produkcji zobaczymy oprócz wspomnianych już historii o Thorze i T'Challi między innymi alternatywną wersję opowieści o Kapitanie Ameryce, gdzie to nie Steve Rogers, a Peggy Carter zażywa serum superżołnierza i staje się Kapitan Brytanią.

What If... ? - grafika

W dubbingu produkcji swoje role mają powtórzyć aktorzy i aktorki z Kinowego Uniwersum Marvela.

What If... ? - premiera serialu na platformie Disney+ w sierpniu.