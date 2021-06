What If...? - historia Doktora Strange'a będzie mroczna. Czarna magia wchodzi w grę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Po raz kolejny nowe informacje o serialu animowanym Marvel Studios i Disney+ What If... ? pochodzą od dobrze poinformowanego portalu The Illuminerdi. Pomimo dobrego źródła jest to plotka, więc traktujmy ją z należytym dystansem. Według ich informacji w What If...? zobaczymy mroczną wersję Doktora Strange'a. W tym przypadku odnalazł on magię po śmierci jego prawdziwej miłości. Jednakże skierowało go to na ścieżkę czarnej i bardzo niebezpiecznej magii, którą chce wykorzystać do zmiany przeszłości. Będzie to więc zły Doktor Strange.

Wcześniej była plotka o tym, że w serialu może pojawić się również dobry Doktor Strange i będzie konfrontacja pomiędzy obydwoma. Na razie czekamy na nowe informacje i potwierdzenia plotek.

What If... ? - grafika

Przypomnijmy, że What If...? odpowiada na pytanie "co by było gdyby...?", czyli wywraca do góry nogami historii bohaterów MCU znanych z kinowego ekranu.

What If...? - premiera w Disney+ zaplanowana jest na sierpień 2021 roku. Nie ma planów dystrybucji w innych VOD w krajach, w których Disney+ jeszcze nie jest dostępne.