What If...? - tak wygląda Hulkbuster z planety z Thor: Ragnarok. Zdjęcie zabawki

Źródło: Marvel Studios

Do sieci trafił zestaw klocków LEGO związany z serialem animowanym What If... ?. Nazwa zestawu mówi o Hulkbusterze Tony'ego Starka z Sakaar, czyli planety z Thor: Ragnarok. Prawdopodobnie więc w tym aspekcie "co by było, gdyby" dotyczy sytuacji, że to Tony poleciał w kosmos po Avengers, nie Hulk. Będąc na Saakarze najpewniej poszedł podobną drogą i zbudował sobie Hulkbustera, by przetrwać.

Pamiętamy, że Hulkbuster docelowo był stworzony do walki z Hulkiem. Ta wersja jednak jest inna i na obrazku widzimy wszelkie różnice. Wiemy, że LEGO nie zawsze odpowiadają wizerunkowi z seriali i filmów, ale można założyć, że są zbliżone.

Przypomnijmy, że What If...? pokazuje alternatywne historie postaci znanych z MCU. Peggy Carter zostanie Kapitan Brytanią., Steve Rogers Iron Manem II wojny światowej, a T'Challa Star Lordem Strażników Galaktyki.

What If...? - premiera ma nastąpić w sierpniu 2021 roku