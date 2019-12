What If...? - ile odcinków? Serial MCU ma być dłuższy od wszystkich

What If... ? to serial oparty na słynnej komiksowej antologii z lat 70. XX wieku, która ukazywała alternatywne historie najbardziej znanych postaci Marvela. Jak sam tytuł głosi, głównym motywem była próba odpowiedzi na pytanie: "Co stałoby się, gdyby...?". Twórczynią serialu jest Ashley Bradley.

What If...? to jeden z wielu powstających obecnie seriali MCU, jednak, zgodnie z dostępnymi informacjami, w przeciwieństwie do pozostałych, ten będzie dłuższy. Jak zdradził sam Kevin Feige, 1. sezon What If...? będzie mieć 10 odcinków. Co ciekawe, w rozwoju jest już także drugi sezon, który również będzie liczył 10 odcinków. Feige nie może się doczekać reakcji widzów i już teraz zapowiada, o czym opowie jeden z epizodów:

Rozmawialiśmy o nim od lat - to ten, w którym Peggy Carter dostaje serum i zostaje Kapitan Carter. To będzie pierwszy odcinek i cieszę się, że ludzie to zobaczą. Ja sam jestem bardzo podekscytowany, widząc gotową wersję.

Przypomnijmy, że według Ashley Bradley odcinki serialu będą nawiązywać do każdego z istniejących filmów MCU. Na ekranie powróci większość postaci.

What If...? - premiera serialu odbędzie się w 2021 roku na Disney+.