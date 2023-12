What If...? - Kahhori w projekcie aktorskim? Aktorka głosowa jest gotowa

Fot. Marvel

A gdyby...? (What If...?) to animowana produkcja od Marvel Studios, która opowiada o alternatywnych wariantach historii, które w Kinowym Uniwersum Marvela miały już miejsce. Drugi sezon od kilku dni pojawia się na ekranie Disney+, a w jednym z ostatnich odcinków zadebiutowała w nim postać niejakiej Kahhori. Jest ona rdzenną Amerykanką z plemienia Mohawków, która wcześniej nie pojawiała się w komiksach Marvela i została wymyślona na potrzeby MCU. Dołącza w ten sposób do postaci takich jak Phil Coulson czy Scarlet Scarab z Moon Knighta.

What If...? - aktorka głosowa gotowa na występ aktorski

Kahhori została ciepło przyjęta przez fanów Kinowego Uniwersum Marvela, a jej aktorka głosowa, Devery Jacobs, wypowiedziała się na temat potencjalnego występu w produkcji aktorskiej. Warto nadmienić, że Jacobs wciela się już w postać Bonnie w innym serialu MCU, Echo, lecz zauważa tu podobne przypadki z przeszłości, gdzie aktorzy grali więcej niż jedną postać w uniwersum Marvela, jak np. Gemma Chan w Kapitan Marvel i Eternals.

Mam duże szczęście zagrać postać Bonnie w nowym serialu o Echo. Nie wiem. Innych też ściągnęli z powrotem do wielu różnych ról. Zostawiam to osobom decyzyjnym w MCU. Ja po prostu kocham postać Kahhori i chciałabym nadać jej życia; czy to w występie aktorskim czy poprzez animację.