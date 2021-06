What If... ? - poznajcie szczegóły alternatywnej historii Kapitana Ameryki w serialu

Disney+

What If... ? to serial animowany Marvel Studios i platformy Disney+ oparty na popularnej serii komiksowej, która przedstawia alternatywne wersje historii bohaterów uniwersum. Wiadomo już, że Peggy Carter zamiast Steve'a Rogersa weźmie serum superżołnierza w produkcji. Teraz portal The Illuminerdi, zwykle dobrze poinformowany w sprawach MCU twierdzi, że Carter weźmie udział w eksperymencie po tym, jak oryginalny Kapitan Ameryka doznaje „nieujawnionej kontuzji”. Rogers wciąż znajduje sposób na walkę z HYDRĄ, ponieważ zakłada wczesną zbroję Iron Mana, która nazywa się Hydra Stomper. Zatem okazuje się, że w tej wersji Howard Stark wymyśli pancerz Iron Mana przed swoim synem.



Disney+

Oprócz wspomnianej historii o Kapitanie Ameryce w serialu zobaczymy między innymi T'Challę, który staje się nowym Star-Lordem oraz Thora, który wprowadza chaos na Ziemi swoją międzygalaktyczną imprezą. Wielu aktorów i aktorek z MCU ma użyczyć głosu animowanym wersjom swoich postaci.

What If... ? - premiera serialu w sierpniu.