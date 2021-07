What If...? - wyjaśniamy tajemnice zwiastuna serialu MCU. Analiza, teorie, Strażnicy Multiwersum

Marvel/Disney+

Zwiastun What If... ?, kolejnego serialu wchodzącego w skład MCU, zadebiutował w sieci w miniony czwartek. Jesteśmy niemal pewni, że materiał mógł przynajmniej część z naszych Czytelników wprawić w konfuzję - pojawia się w nim bowiem sporo alternatywnych wersji postaci, które zachowują się w sposób zgoła odmienny od tego, do którego zdążyliśmy się przez lata przyzwyczaić. Mamy nadzieję, że analiza trailera pozwoli Wam lepiej przygotować się na nadchodzącą odsłonę Kinowego Uniwersum Marvela.

Po zapoznaniu się z wideo pytań pojawia się bez liku. Dlaczego Doktor Strange - przynajmniej początkowo - jest złoczyńcą? Co naprawdę łączy Erika Killmongera i Tony'ego Starka? Z jakiego powodu Loki prowadzi armię Asgardu na rozgrywającą się na Ziemi wojnę? Jakie tożsamości przybrały Peggy Carter i Natasza Romanow? Kim są Strażnicy Multiwersum i jak na ich powstaniu zaważył Watcher Uatu, narrator animacji?

Na wszystkie z powyższych pytań szukamy odpowiedzi w poniższej analizie, otwierając jednocześnie pole do spekulacji i budowania teorii. Nie ulega jednak wątpliwości, że na dzień dzisiejszy What If...? może być największą zagadką, którą w dotychczasowej historii zaserwowało nam MCU.

What If...? - analiza zwiastuna, spekulacje, easter eggi

Zacznijmy od tego, że zasady działania multiwersum MCU wciąż nie są do końca jasne. Strażnicy Czasu okazali się jedynie mistyfikacją – prawdopodobnie jest nią również Święta Linia Czasu, na straży której stoi organizacja Time Variance Authority (TVA). Z całą pewnością wiemy jednak, że w wieloświecie Kinowego Uniwersum Marvela istnieją tzw. warianty, inne wersje danych postaci, które mogą znacznie różnić się od tych znanych z głównej rzeczywistości. To właśnie warianty będą bohaterami animacji „What If…?”, która – podkreślmy to z całą mocą – pełnoprawnie wchodzi w skład MCU.

Pierwszy odcinek What If...? zadebiutuje na platformie Disney+ 11 sierpnia.