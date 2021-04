What If... - nowe szkice postaci z serialu animowanego. Alternatywna wersja Gamory zaskakuje

Źródło: Marvel

What If... ? to nowy serial animowany Marvel Studios mający luźny związek z MCU. W nim też twórcy biorą znane postacie z Kinowego Uniwersum Marvela i wywracają wszystko do góry nogami w myśl tytułowego pytania: co by było gdyby? Widzieliśmy różne materiały z serialu na czele z Peggy Carter w roli superbohaterki, a nowe mogą również zaskakiwać.

Nowe grafiki pokazują Lokiego w roli Kolekcjonera, Hulkbustera pilotowanego przez kogoś innego niż Tony Stark, czy Ultrona, który być może w tej wersji jest superbohaterem. Najciekawszy szkic przedstawia Gamorę, która ma zbroję i broń jak Thanos w Avengers: Koniec gry. Szkice koncepcyjne zostały wykorzystane jako punkt odniesienia do tworzenia produktów pobocznych, więc pewnie wkrótce zobaczymy więcej.

Bryan Andrews wyreżyserował serial animowany, a Ashley Bradley jest główną scenarzystką.

What If... - premiera serialu ma odbyć się latem 2021 roku. Dokładna data nie została ustalona. Można spekulować, że nastąpi to w sierpniu 2021 roku po emisji pierwszego sezonu serialu Marvela zatytułowanego Loki.