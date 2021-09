What If... ? - ten Ultron przeraziłby Thanosa? Plakat 8. odcinka i przyczyny skrócenia epizodów

Fot. Marvel

What If... ? opublikowało plakat promujący 8. odcinek. Wygląda na to, że tym razem dostaniemy alternatywną historię z Avengers: Czas Ultrona. Grafika zapowiada wariant Ultrona, który został w jakiś sposób połączony z Visionem i ma na sobie wszystkie sześć Kamieni Nieskończoności. Może być poważnym zagrożeniem dla całego uniwersum, choć zostało dość mało czasu, żeby był w stanie połączyć wszystkie przedstawione dotąd historie w spójną całość. Obojętnie czy będzie częścią osobnej opowieści, czy uda mu się powiązać dotychczasowe odcinki, prezentuje się naprawdę dobrze.

What If... ? - odcinki mogły trwać 45 minut?

Wielu fanów było niezadowolonych z historii, które wydawały się ucięte i kończyły się cliffhangerami, wyglądającymi na losowe. Główna scenarzystka, A.C. Bradley, wyjawiła jak pandemia wpłynęła na skrócenie odcinków.

Komiksy What If... ? kończyły się nagle i były naprawdę mroczne, udowadniając że główna oś czasowa jest tą lepszą. Użyliśmy to jako powodu, dla którego skróciliśmy trochę historie. Wszystkie odcinki mogłyby mieć po 45 minut. Niektóre trwały 35, ale z powodu animacji i pandemii skróciliśmy je trochę bardziej, niż byśmy chcieli.

A.C. Bradley wyjawiła też, że w What If... ? nie było szansy na przedstawienie żadnych nowych bohaterów. Choć dzięki temu pozostali wierni komiksom, to uniemożliwiło im to wprowadzenie oryginalnych wątków, ponieważ byli uzależnieni od postaci MCU. Jej zdaniem jeśli chodzi o adaptacje, wybierasz najlepsze części, ale nie możesz pokazać wszystkiego.