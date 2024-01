What If...? - dlaczego nie pojawił się nowy Kapitan Ameryka? "Najpierw postacie są przedstawione w live-action"

Źródło: Marvel

Niektórzy fani Marvela byli zawiedzeni, że w serialu What If...? nie pojawił się Sam Wilson Anthony'ego Mackiego. W końcu ta postać ma odegrać ważną rolę w MCU i przejąć tarczę Kapitana Ameryki. AC Bradley, główny scenarzysta produkcji, wyjaśnił jednak, że za tą decyzją krył się dobry powód - w tamtym czasie zwyczajnie nie wiedzieli jeszcze, jaki rozegra się finał Falcona i Zimowego Żołnierza. Zobaczcie jego komentarz w tej sprawie poniżej.

AC Bradley powiedział w podcaście Phase Zero:

Nie mogliśmy też wykorzystać Kapitana Ameryki Sama Wilsona, ponieważ nie wiedzieliśmy, kiedy ta wersja zadebiutuje.

Pisaliśmy scenariusz do 2. sezonu What If...?, gdy wstrzymano zdjęcia do Falcona i Zimowego Żołnierza. Później scenariusze były też przepisywane z różnych powodów. Nie wiedzieliśmy, kiedy cokolwiek zostanie wyemitowane. Nie mogliśmy więc tego wykorzystać, ponieważ nie wolno nam wprowadzać... To ma sens, że Najpierw postacie są przedstawione w live-action, zanim wkroczą w różne odmęty multiwersum.

