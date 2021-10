What If... ? - nowy plakat Strażników Wieloświata. Prezentują się epicko

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Marvel

1. sezon serialu animowanego What If... ? dobiegł końca. W finale serii mogliśmy zobaczyć, jak Obserwator kompletuje drużynę złożoną z herosów z różnych linii czasowych. Większość z nich poznaliśmy we wcześniejszych epizodach. Wyjątkiem jest alternatywna wersja Gamory, która pokonała Thanosa. Jej odcinek między innymi z powodów komplikacji spowodowanych pandemią został wycięty. Na nowym plakacie od Marvela możemy lepiej przyjrzeć się nowej superbohaterskiej ekipie Strażników Wieloświata. Oprócz Gamory są na nim: Czarna Wdowa, T'Challa jako Star-Lord, Kapitan Carter, Doktor Strange, Killmonger i Thor.

What If... ? - plakat Strażników Wieloświata.

https://twitter.com/whatifofficial/status/1453798730436591619

W kwestii wyciętego odcinka z Gamorą, główna scenarzystka A.C. Bradley obiecuje, że zobaczymy "prequelowy" epizod w 2. sezonie What If... ?. Przez szkody spowodowane pandemią i opóźnieniami w produkcji mieli do wyboru albo przesunąć premierę całego serialu MCU, albo przenieść ten jeden odcinek do kontynuacji. Twórcy mają nadzieję, że zobaczenie bohaterki w finale jest dobrym zwiastunem tego, co ma nadejść. Widzowie będą mogli przekonać się, jak Tony Stark i Gamora zostali przyjaciółmi.

Czekacie na 2. sezon serialu What If... ?, czy nie jesteście zainteresowani tym tytułem?