What If...? - zwiastun zapowiada kolejne odcinki. Co się wydarzy?

fot. Marvel

Marvel opublikował nowe wideo z okazji premiery połowy pierwszego sezonu What If... ?. Wideo pokazuje sceny z wyemitowanych odcinków, ale jest też dużo ujęć z nadchodzących historii.

Między innymi widzimy Czarną Wdowę w postapokaliptycznym świecie zniszczonym przez Ultrona, Gamorę zastępującą Thanosa w byciu złem, widzimy też nowe ujęcia z Hulkiem, Kapitan Marvel i Iron Manem. Pojawia się również Killmonger, którego poznamy w nadchodzącym odcinku. W tej wersji nie jest on czarnym charakterem. Widzimy też powrót do wątku Ego i Quilla. Wygląda też, że z tych alternatywnych postaci może powstać nowa grupa Avengers.

What If...? - zwiastun

Do końca pierwszego sezonu zostały cztery odcinki. Razem ma liczyć on ich dziewięć. Nie jest to jednak koniec serialu, bo zapowiedziano 2. sezon What If...?, który również ma liczyć dziewięć odcinków.

Według plotek postacie z What If...? mogą pojawić się w wersji aktorskiej w filmie Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa, który trafi na ekrany w 2022 roku.