White House Plumbers - zwiastun serialu politycznego HBO. Nowy hit o aferze Watergate

fot. F PHIL CARUSO/ HBO

The White House Plumbers doczekał się pierwszego zwiastuna. Jest to serial oparty na prawdziwej historii od Davida Mandella, który pracował wcześniej jako showrunner hitu Figurantka. Pełni on rolę współtwórcy i reżysera. Natomiast Alex Gregory oraz Peter Huyc są scenarzystami i twórcami. Będzie to zamknięta historia opowiedziana na przestrzeni pięciu odcinków. Data premiery nie została ustalona, ale wiadomo, że serial pojawi się na ekranach w marcu 2023 roku.

White House Plumbers - zwiastun

White House Plumbers - opis fabuły

Jest to historia E. Howarda Hunta i G. Gordona Liddy'ego, duetu, który podłożył podsłuchy w Watergate, doprowadzające do upadku prezydentury Richarda Nixona. Co ciekawe, obaj byli sabotażystami na usługach ludzi Nixona, a przypadkiem doprowadzili do jego upadku.

Serial oparty jest na informacjach dostępnych publicznie oraz opisanych w książce Integrity autorstwa Egila Krogha i Matthew Krogha.

W gwiazdorskiej obsadzie są Woody Harrelson (E. Howard Hunt), Justin Theroux (G. Gordon Liddy), Lena Headey (Dorothy Hunt), Judy Greer (Fran Liddy), Domhnall Gleeson (John Dean), Toby Huss (James McCord), Ike Barinholtz (Jeb Magruder), Kathleen Turner (Dita Beard), Kim Coates (Frank Sturgis), Yul Vazquez (Bernard “Macho” Barker), Alexis Valdés (Felipe De Diego), Nelson Ascencio (Virgilio “Villo” Gonzalez), Tony Plana (Eugenio “Muscolito” Martinez), Zoe Levin (Lisa Hunt), Liam James (Saint John Hunt), Kiernan Shipka (Kevan Hunt), Tre Ryder (David Hunt), David Krumholtz (William O. Bittman), F. Murray Abraham (Judge Sirica) oraz John Carroll Lynch (John Mitchell).