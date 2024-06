Wiadomo, kiedy zaczną się zdjęcia do Batmana 2. Andy Serkis się wysypał

Batman z Robertem Pattinsonem i w reżyserii Matta Reevesa długo czekał na dobre wieści. Wielu fanów zaczęło się nawet zastanawiać, czy produkcja nie zostanie anulowana z powodu planów Jamesa Gunna na nowe, kinowe uniwersum. Dowiadywaliśmy się tylko co kilka miesięcy, że Matt Reeves nadal pracuje nad scenariuszem, ale końca nie było widać. Taki koniec wyznaczył jednak Andy Serkis, czyli aktor, który wcielił się w Alfreda w pierwszym filmie.

Andy Serkis stwierdził, że prace na planie rozpoczną się na początku 2025 roku:

Scenariusz jest wspaniały. Jest tam taki wątek, w którym... Nie, nie mogę tego powiedzieć. Szczerze mówiąc, to nie wiem o samym filmie zbyt wiele poza tym, że prawdopodobnie zaczniemy kręcić na początku przyszłego roku. Jak sobie policzysz, to premiera powinna mieć miejsce jakieś półtora roku później.

Wiem, że Matt Reeves ciężko pracuje nad scenariuszem. Przez to, że Matt jest tak wspaniałym twórcą filmowym, mogę tylko zakładać, że to będzie kolejny fantastyczny scenariusz, bo uważam, że to, co zrobił przy pierwszym filmie było wspaniałe. Uwielbiałem pracować z Robertem Pattinsonem i nie mogę się doczekać powrotu do roli Alfreda.