The Batman 2 - Matt Reeves potwierdza, że pracuje nad kontynuacją

Jak już wiadomo filmowe uniwersum DC ma przejść gruntowny remont pod wodzą Jamesa Gunna i Petera Safrana. Mają stworzyć nowe uniwersum filmów i seriali pod nazwą DCU. Jednak poza nowymi projektami stanowiącymi główny kanon powstaje również kilka innych projektów DC poza nim. Są to Joker: Folie a deux oraz The Batman 2. Ten drugi nie został jeszcze oficjalnie przedstawiony (zapewne kwestia czasu), ale teraz reżyser pierwszej części, Matt Reeves w rozmowie z Collider zdradził, że prace nad tym projektem już się zaczęły.

W sierpniu ubiegłego roku Reeves podpisał wieloletnią umowę z Warner Bros. Discovery, co dawało nadzieję, że jego zakątek uniwersum będzie jeszcze mocniej rozwijany. W przyszłości mamy dostać serialowy spin-off o Pingwinie (w tej roli Colin Farell), a ciągle pojawiają się plotki na temat kolejnych. Wydaje się jednak najważniejsze, że Reeves już teraz pracuje nad scenariuszem do kontynuacji Batmana.

W rozmowie z portalem Collider początkowo reżyser nie chciał nic ujawniać, a na pytania o to, czy aktualnie nad czymś pracuje mówił: "nie odpowiem na to pytanie, ale pracujemy nad pewnym filmem". Potem jednak ujawnił, że jest w trakcie zaawansowanych prac nad scenariuszem razem z jego partnerem, Tomlinem Mattsonem, który pracował także nad pierwszą częścią, ale nie został ujęty w napisach końcowych. Reeves dodaje, że jest niesamowicie podekscytowany tym, co robią i nie może doczekać się ponownej współpracy z Robertem Pattinsonem, odtwórcą roli Batmana. Nie mamy zatem wątpliwości, że to na tym projekcie teraz skupia się Reeves, ale oficjalnych ogłoszeń oraz daty premiery jeszcze nie ma.

fot. Warner Bros.