Zjawiskowa Margot Robbie w zwiastunie Wichrowych wzgórz. O tym filmie będzie głośno

fot. materiały prasowe

Reklama

Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Wichrowe wzgórza opartego na książce Emily Brontë. Margot Robbie i Jacob Elordi grają główne role, a za kamerą stoi Emerald Fennell, znana z kontrowersyjnego Saltburn i kapitalnie ocenianej Obiecującej młodej kobiety. Fennell jest również autorką scenariusza.

Wichrowe wzgórza - zwiastun

Wichrowe wzgórza - co wiemy?

Powieść przedstawia losy dwóch rodzin, Earnshawów i Lintonów, oraz ich destrukcyjną relację z bezdomnym Heathcliffem, którego łączy uczucie do Kathy. Robbie wciela się w Catherine Earnshaw, a Elordi gra Heathcliffa. Z jego castingiem związane są kontrowersje, ponieważ wybrany aktor jest biały. Otwarcie krytykowano tę decyzję. W powieści Heathcliff jest wyraźnie opisywany jako osoba o ciemniejszej karnacji, a bohaterowie używają wobec niego określeń sugerujących pochodzenie z kolonii Imperium Brytyjskiego, prawdopodobnie z Azji Południowej lub Karaibów. Jego odmienny wygląd i status społeczny stanowią istotny element fabuły, a obsadzenie Elordiego może sygnalizować, że w filmie zajdą istotne zmiany w konstrukcji fabularnej.

Wichrowe wzgórza - premiera 14 lutego 2026 roku w kinach.