Zjawiskowa Margot Robbie w zwiastunie Wichrowych wzgórz. O tym filmie będzie głośno

Wichrowe wzgórza to nowa adaptacja klasycznej powieści Emily Brontë, która trafi do kin w walentynki 2026 roku. W głównych rolach występują Margot Robbie i Jacob Elordi, a Charli XCX stworzyła oryginalne piosenki specjalnie na potrzeby filmu.
Adam Siennica
wichrowe wzgórza 
zwiastun
Wichrowe wzgórza fot. materiały prasowe
Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Wichrowe wzgórza opartego na książce Emily Brontë. Margot Robbie i Jacob Elordi grają główne role, a za kamerą stoi Emerald Fennell, znana z kontrowersyjnego Saltburn i kapitalnie ocenianej Obiecującej młodej kobiety. Fennell jest również autorką scenariusza.

Wichrowe wzgórza - zwiastun

Wichrowe wzgórza - co wiemy?

Powieść przedstawia losy dwóch rodzin, Earnshawów i Lintonów, oraz ich destrukcyjną relację z bezdomnym Heathcliffem, którego łączy uczucie do Kathy. Robbie wciela się w Catherine Earnshaw, a Elordi gra Heathcliffa. Z jego castingiem związane są kontrowersje, ponieważ wybrany aktor jest biały. Otwarcie krytykowano tę decyzję. W powieści Heathcliff jest wyraźnie opisywany jako osoba o ciemniejszej karnacji, a bohaterowie używają wobec niego określeń sugerujących pochodzenie z kolonii Imperium Brytyjskiego, prawdopodobnie z Azji Południowej lub Karaibów. Jego odmienny wygląd i status społeczny stanowią istotny element fabuły, a obsadzenie Elordiego może sygnalizować, że w filmie zajdą istotne zmiany w konstrukcji fabularnej.

Wichrowe wzgórza - premiera 14 lutego 2026 roku w kinach.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
wichrowe wzgórza 
zwiastun
Co o tym sądzisz?
