Zjawiskowa Margot Robbie w zwiastunie Wichrowych wzgórz. O tym filmie będzie głośno
Wichrowe wzgórza to nowa adaptacja klasycznej powieści Emily Brontë, która trafi do kin w walentynki 2026 roku. W głównych rolach występują Margot Robbie i Jacob Elordi, a Charli XCX stworzyła oryginalne piosenki specjalnie na potrzeby filmu.
Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Wichrowe wzgórza opartego na książce Emily Brontë. Margot Robbie i Jacob Elordi grają główne role, a za kamerą stoi Emerald Fennell, znana z kontrowersyjnego Saltburn i kapitalnie ocenianej Obiecującej młodej kobiety. Fennell jest również autorką scenariusza.
Wichrowe wzgórza - zwiastun
Wichrowe wzgórza - co wiemy?
Powieść przedstawia losy dwóch rodzin, Earnshawów i Lintonów, oraz ich destrukcyjną relację z bezdomnym Heathcliffem, którego łączy uczucie do Kathy. Robbie wciela się w Catherine Earnshaw, a Elordi gra Heathcliffa. Z jego castingiem związane są kontrowersje, ponieważ wybrany aktor jest biały. Otwarcie krytykowano tę decyzję. W powieści Heathcliff jest wyraźnie opisywany jako osoba o ciemniejszej karnacji, a bohaterowie używają wobec niego określeń sugerujących pochodzenie z kolonii Imperium Brytyjskiego, prawdopodobnie z Azji Południowej lub Karaibów. Jego odmienny wygląd i status społeczny stanowią istotny element fabuły, a obsadzenie Elordiego może sygnalizować, że w filmie zajdą istotne zmiany w konstrukcji fabularnej.
Wichrowe wzgórza - premiera 14 lutego 2026 roku w kinach.
Źródło: deadline.com
