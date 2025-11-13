Wichrowe wzgórza - pełny zwiastun. Margot Robbie i Jacob Elordi rozpalą kina w walentynki
Warner Bros. opublikował pełny zwiastun romansu Wichrowe wzgórza, opartego na klasycznej historii, którą znają czytelnicy na całym świecie. Kontrowersyjna reżyserka, ciekawa obsada i stylowa zapowiedź mają zachęcić widzów do kina.
Pierwsza zapowiedź filmu Wichrowe wzgórza wzbudziła spore kontrowersje castingiem Jacoba Elordiego, ponieważ postać Heathcliffa w książce ma ciemną karnację. Dużo się mówiło o tym, że najpewniej to nie jedyna kontrowersyjna decyzja reżyserskiej i scenarzystki romansu. Warner Bros. na to zareagował w pełnym zwiastunie, podkreślając, że to film inspirowany pierwowzorem literackim, a nie jego adaptacja.
Wichrowe wzgórza - pełny zwiastun
Wichrowe wzgórza - opis fabuły
Namiętna i burzliwa historia miłosna osadzona na wrzosowiskach Yorkshire, ukazująca intensywną i destrukcyjną relację między Heathcliffem a Catherine Earnshaw.
Emerald Fennell, znana z hitów Obiecująca młoda kobieta i kontrowersyjnego Saltburn, jest reżyserką i scenarzystką. W obsadzie są także Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes oraz Ewan Mitchell. Margot Robbie i Jacob Elordi grają główne role.
Za zdjęcia odpowiada nagrodzony Oscarem Linus Sandgren, a autorką scenografii jest nominowana do Oscara Suzie Davies. Jacqueline Durran stworzyła kostiumy. Natomiast Charli XCX skomponowała oryginalne piosenki na potrzeby filmu.
Wichrowe wzgórza - premiera w kinach na świecie i w Polsce już 13 lutego 2026 roku.
Źródło: Warner Bros.
