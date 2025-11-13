placeholder
Reklama
placeholder

Wichrowe wzgórza - pełny zwiastun. Margot Robbie i Jacob Elordi rozpalą kina w walentynki

Warner Bros. opublikował pełny zwiastun romansu Wichrowe wzgórza, opartego na klasycznej historii, którą znają czytelnicy na całym świecie. Kontrowersyjna reżyserka, ciekawa obsada i stylowa zapowiedź mają zachęcić widzów do kina.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Wichrowe wzgórza fot. materiały prasowe
Reklama

Pierwsza zapowiedź filmu Wichrowe wzgórza wzbudziła spore kontrowersje castingiem Jacoba Elordiego, ponieważ postać Heathcliffa w książce ma ciemną karnację. Dużo się mówiło o tym, że najpewniej to nie jedyna kontrowersyjna decyzja reżyserskiej i scenarzystki romansu. Warner Bros. na to zareagował w pełnym zwiastunie, podkreślając, że to film inspirowany pierwowzorem literackim, a nie jego adaptacja.

Wichrowe wzgórza - pełny zwiastun

Wichrowe wzgórza - opis fabuły

Namiętna i burzliwa historia miłosna osadzona na wrzosowiskach Yorkshire, ukazująca intensywną i destrukcyjną relację między Heathcliffem a Catherine Earnshaw.

Emerald Fennell, znana z hitów Obiecująca młoda kobieta i kontrowersyjnego Saltburn, jest reżyserką i scenarzystką. W obsadzie są także Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes oraz Ewan Mitchell. Margot Robbie i Jacob Elordi grają główne role.

Za zdjęcia odpowiada nagrodzony Oscarem Linus Sandgren, a autorką scenografii jest nominowana do Oscara Suzie Davies. Jacqueline Durran stworzyła kostiumy. Natomiast Charli XCX skomponowała oryginalne piosenki na potrzeby filmu.

Wichrowe wzgórza - premiera w kinach na świecie i w Polsce już 13 lutego 2026 roku.

Źródło: Warner Bros.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Wichrowe wzgórza
Wichrowe wzgórza Dramat

Najnowsze

1 28 lat później: Świątynia kości
-

Nadchodzi sequel tegorocznego hitu! Nowe zdjęcie z 28 lat później: Świątynia kości

2 2. sezon Monarch: Dziedzictwo potworów
-

2. sezon Monarch z pierwszym zwiastunem i datą premiery. Kong wraca w dużo groźniejszej formie

3 Bez twarzy
-

John Woo i Nicolas Cage wracają w duecie. Połączą siły przy mafijnej biografii.

4 Super Mario Galaxy 2
-

Obsada sequelu Mario zaskakuje nową gwiazdą. Illumination dokręca tempo.

5 Fallout 2 sezon
-

Fallout 2. sezon - zwiastun i data premiery. Szpon śmierci, Legion Cezara... co za widowisko!

6 Świąteczna opowieść Disneya: Nasze najlepsze Święta
-

Disney rusza ze świątecznym spotem. Twórca Thora: Ragnarok serwuje emocje w swoim stylu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e07

Chicago Fire

s27e08

Miasteczko South Park

s28e03

Miasteczko South Park

s11e07

Chicago Med

s13e07

Chicago PD

s49e08

Ryzykanci

s2025e220

Moda na sukces

s42e278

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Julia Kamińska
Julia Kamińska

ur. 1987, kończy 38 lat

Gerard Butler
Gerard Butler

ur. 1969, kończy 56 lat

Devon Bostick
Devon Bostick

ur. 1991, kończy 34 lat

Joe Mantegna
Joe Mantegna

ur. 1947, kończy 78 lat

Steve Zahn
Steve Zahn

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV