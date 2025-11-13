fot. materiały prasowe

Pierwsza zapowiedź filmu Wichrowe wzgórza wzbudziła spore kontrowersje castingiem Jacoba Elordiego, ponieważ postać Heathcliffa w książce ma ciemną karnację. Dużo się mówiło o tym, że najpewniej to nie jedyna kontrowersyjna decyzja reżyserskiej i scenarzystki romansu. Warner Bros. na to zareagował w pełnym zwiastunie, podkreślając, że to film inspirowany pierwowzorem literackim, a nie jego adaptacja.

Wichrowe wzgórza - pełny zwiastun

Wichrowe wzgórza - opis fabuły

Namiętna i burzliwa historia miłosna osadzona na wrzosowiskach Yorkshire, ukazująca intensywną i destrukcyjną relację między Heathcliffem a Catherine Earnshaw.

Emerald Fennell, znana z hitów Obiecująca młoda kobieta i kontrowersyjnego Saltburn, jest reżyserką i scenarzystką. W obsadzie są także Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes oraz Ewan Mitchell. Margot Robbie i Jacob Elordi grają główne role.

Za zdjęcia odpowiada nagrodzony Oscarem Linus Sandgren, a autorką scenografii jest nominowana do Oscara Suzie Davies. Jacqueline Durran stworzyła kostiumy. Natomiast Charli XCX skomponowała oryginalne piosenki na potrzeby filmu.

Wichrowe wzgórza - premiera w kinach na świecie i w Polsce już 13 lutego 2026 roku.