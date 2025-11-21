Filmy w duchu Wicked - kultowe musicale i historie pełne magii

fot. materiały prasowe

Reklama

Pierwsza część Wicked, produkcja oparta na uwielbianym musicalu broadwayowskim, zrobiła ogromne wrażenie na sympatykach piosenki i tańca jako kluczowych elementów narracji filmowej. Gatunek łączący śpiew z rozbudowaną fabułą nie ma łatwo w popkulturze i wciąż nie cieszy się taką popularnością, na jaką zasługuje. Jednak historia wykluczonej ze środowiska młodej Elfaby okazała się strzałem w dziesiątkę. Mnóstwo widzów na całym świecie chętnie ruszało do kin, by poznać trudne początki przyszłej Złej Czarownicy. A co za tym szło? By dać się porwać wspaniałej oprawie muzycznej i imponującym występom artystycznym.

Teraz, gdy na ekrany weszła druga część, Wicked: Na dobre, chcemy pomarzyć odrobinę dłużej o fantastycznych krainach i nieokiełznanych mocach. Dlatego zanurzmy się w listę filmów o magicznych zakątkach, często doprawionych również nutą musicalowego klimatu. Niektóre fabuły znów przeniosą nas do Oz, inne zabiorą w zupełnie nowe światy. Tak czy inaczej, elementów fantasy na pewno nie zabraknie.

Filmy w duchu Wicked - zestawienie

Zapomnijmy na chwilę o codziennych obowiązkach i przenieśmy się wspólnie do świata marzeń. Tytuły można znaleźć w serwisach VOD. Sprawdźcie na vod.naekranie.pl!