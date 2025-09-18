placeholder
Wicked: Na dobre krótsze niż pierwsza część! Ile potrwa sequel?

Wiemy, jak długi będzie film Wicked: Na dobre - nieco krótszy od swojego poprzednika! Jak duża część historii została jeszcze do opowiedzenia?
Oliwia Garczyńska
Wicked: Na dobre
Wicked for Good fot. materiały prasowe
Sequel Wicked - Wicked: Na dobre, ma przed sobą trudne zadanie. Pierwszy akt broadwayowskiego musicalu (zekranizowany przez pierwszy film) jest dłuższy i bardziej angażujący, stąd twórcy muszą znaleźć sposób, by utrzymać poziom przy drugim, krótszym akcie. 

Film ma być o 22 minuty krótszy od swojego poprzednika i trwać 138 minut. Większość historii została bowiem opowiedziana w pierwszej części - druga i tak zostanie prawdopodobnie nieco rozszerzona przez pracujący nad nią zespół. 

Wicked: Na dobre - fabuła, obsada, data premiery

Elphaba i Glinda są skłócone i żyją z konsekwencjami swoich wyborów. Elphaba, obecnie znana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu, ukryta w lesie Oz, kontynuując walkę o wolność uciszanych Zwierząt i desperacko próbując ujawnić prawdę o Czarnoksiężniku. Glinda zaś stała się olśniewającym symbolem Dobroci dla całej Krainy Oz, mieszkając w pałacu w Emerald City i ciesząc się przywilejami sławy i popularności. Pod kierunkiem Madame Morrible, Glinda zostaje wyznaczona do roli wsparcia dla mieszkańców Oz, zapewniając ich, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarnoksiężnika. W miarę jak sława Glindy rośnie i przygotowuje się ona do poślubienia księcia Fiyero, nawiedza ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarnoksiężnikiem, lecz wysiłki te kończą się niepowodzeniem, jeszcze bardziej oddalając Elphabę i Glindę od siebie. Ten wstrząs na zawsze zmieni życie Boqa i Fiyero i zagrozi bezpieczeństwu siostry Elphaby, Nessarose, kiedy w ich życiu nagle pojawi się dziewczyna z Kansas. A gdy rozwścieczony tłum ruszy przeciwko Złej Czarownicy, Glinda i Elphaba będą musiały połączyć siły po raz ostatni.

W głównych rolach powrócą Cynthia Erivo i Ariana Grande, a obok nich pojawią się również Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater i Marissa Bode. Reżyserem ponownie jest Jon M. Chu. 

Premiera kinowa Wicked: Na dobre została zaplanowana na 21 listopada, czyli około rok po pierwszej części.

Źródło: worldofreel

Wicked: Na dobre
