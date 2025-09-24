placeholder
Finałowy zwiastun Wicked: Na Dobre. Szykuje się kolejne zachwycające wizualnie widowisko!

W sieci pojawił się barwny zwiastun sequela Wicked. Druga część zabierze widzów ponownie do Krainy Oz​, gdzie Elphaba i Glinda połączą siły po raz ostatni. Premiera filmu w listopadzie.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Wicked: Na dobre zwiastun
Wicked: Na dobre fot. Empire
Wicked: Na dobre to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku, który trafi do kin pod koniec listopada. Do swoich ról powróciły Cynthia Erivo i Ariana Grande, a za kamerą ponownie stanął Jon M. Chu. W obsadzie są również Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater i Marissa Bode. 

Wicked: Na Dobre zwiększy stawkę? Reżyser opowiada o fabule

Przypomnijmy, że sequel będzie o 22 minuty krótszy od pierwszej części. Potrwa łącznie 138 minut. Wynika to z tego, że większość historii została opowiedziana w Wicked

W sieci udostępniono nowy zwiastun Wicked: Na dobre, który możecie obejrzeć poniżej.

Wicked: Na dobre - zwiastun

Wicked: Na dobre - zdjęcia

Wicked: Na dobre

Wicked: Na dobre
fot. Empire
Wicked: Na dobre - fabuła, data premiery

Elphaba i Glinda są skłócone i żyją z konsekwencjami swoich wyborów. Elphaba, obecnie znana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu, ukryta w lesie Oz, kontynuując walkę o wolność uciszanych Zwierząt i desperacko próbując ujawnić prawdę o Czarnoksiężniku. Glinda zaś stała się olśniewającym symbolem Dobroci dla całej Krainy Oz, mieszkając w pałacu w Emerald City i ciesząc się przywilejami sławy i popularności. Pod kierunkiem Madame Morrible, Glinda zostaje wyznaczona do roli wsparcia dla mieszkańców Oz, zapewniając ich, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarnoksiężnika. W miarę jak sława Glindy rośnie i przygotowuje się ona do poślubienia księcia Fiyero, nawiedza ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarnoksiężnikiem, lecz wysiłki te kończą się niepowodzeniem, jeszcze bardziej oddalając Elphabę i Glindę od siebie. Ten wstrząs na zawsze zmieni życie Boqa i Fiyero i zagrozi bezpieczeństwu siostry Elphaby, Nessarose, kiedy w ich życiu nagle pojawi się dziewczyna z Kansas. A gdy rozwścieczony tłum ruszy przeciwko Złej Czarownicy, Glinda i Elphaba będą musiały połączyć siły po raz ostatni.

Wicked: Na dobre - premiera w kinach 21 listopada 2025 roku.

