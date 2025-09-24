Finałowy zwiastun Wicked: Na Dobre. Szykuje się kolejne zachwycające wizualnie widowisko!
W sieci pojawił się barwny zwiastun sequela Wicked. Druga część zabierze widzów ponownie do Krainy Oz, gdzie Elphaba i Glinda połączą siły po raz ostatni. Premiera filmu w listopadzie.
Wicked: Na dobre to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku, który trafi do kin pod koniec listopada. Do swoich ról powróciły Cynthia Erivo i Ariana Grande, a za kamerą ponownie stanął Jon M. Chu. W obsadzie są również Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater i Marissa Bode.
Czytaj więcej: Wicked: Na Dobre zwiększy stawkę? Reżyser opowiada o fabule
Przypomnijmy, że sequel będzie o 22 minuty krótszy od pierwszej części. Potrwa łącznie 138 minut. Wynika to z tego, że większość historii została opowiedziana w Wicked.
W sieci udostępniono nowy zwiastun Wicked: Na dobre, który możecie obejrzeć poniżej.
Wicked: Na dobre - zwiastun
Wicked: Na dobre - zdjęcia
Wicked: Na dobre - fabuła, data premiery
Elphaba i Glinda są skłócone i żyją z konsekwencjami swoich wyborów. Elphaba, obecnie znana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu, ukryta w lesie Oz, kontynuując walkę o wolność uciszanych Zwierząt i desperacko próbując ujawnić prawdę o Czarnoksiężniku. Glinda zaś stała się olśniewającym symbolem Dobroci dla całej Krainy Oz, mieszkając w pałacu w Emerald City i ciesząc się przywilejami sławy i popularności. Pod kierunkiem Madame Morrible, Glinda zostaje wyznaczona do roli wsparcia dla mieszkańców Oz, zapewniając ich, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarnoksiężnika. W miarę jak sława Glindy rośnie i przygotowuje się ona do poślubienia księcia Fiyero, nawiedza ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarnoksiężnikiem, lecz wysiłki te kończą się niepowodzeniem, jeszcze bardziej oddalając Elphabę i Glindę od siebie. Ten wstrząs na zawsze zmieni życie Boqa i Fiyero i zagrozi bezpieczeństwu siostry Elphaby, Nessarose, kiedy w ich życiu nagle pojawi się dziewczyna z Kansas. A gdy rozwścieczony tłum ruszy przeciwko Złej Czarownicy, Glinda i Elphaba będą musiały połączyć siły po raz ostatni.
Wicked: Na dobre - premiera w kinach 21 listopada 2025 roku.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1958, kończy 67 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1987, kończy 38 lat