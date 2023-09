Wiedźmi król: wróżki, brak tolerancji, wyprawa i miłość. Książka już w sprzedaży

We need YA

Nakładem wydawnictwa We Need YA (które, jak sama nazwa wskazuje, specjalizuje się w powieściach młodzieżowych) ukazała się dzisiaj nowa książka. Przeniesie ona czytelników do świata fantasy i stanowi pierwszy tom dylogii.

Wiedźmi król to powieść autorstwa H.E. Edgmona. Choć akcja powieści - przynajmniej początkowo - toczy się w świecie wróżek, to fabuła dotyka realnych spraw i prawdziwych problemów, takich jak dyskryminacja, problemy z tolerancją odmienności czy próbami znalezienia własnego miejsca na świecie.

Wiedźmi król został wydany w miękkiej oprawie ze skrzydełkami. Liczy 370 stron, a cena okładkowa to 54,90 zł.

H.E. Edgmon - 0 autorze

H.E. Edgmon to influencer, wielbiciel psów i autor książek. Wychował się na południu Stanów Zjednoczonych, obecnie mieszka nad Pacyfikiem ze swoją małą ekscentryczną rodziną. Jeszcze nigdy się nie wyspał i nie wierzy, że kiedykolwiek mu się uda. Od dziecka wiedział, że chce zostać pisarzem. Zaczynał od pisania fanfików. Wiedźmi król to pierwszy tom dylogii, uznany przez „Publishers Weekly” za jedną z najlepszych książek YA w 2021 roku.

Wiedźmi król - opis i okładka