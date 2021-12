Wiedźmin 2 - fragment. Geralt kontra leszy

Netflix

Fragment 2. sezonu Wiedźmina pokazuje walkę Geralta z Rivii z potworem zwanym leszy. Co prawda, nie widzimy go w pełnej okazałości, ale możemy zobaczyć, że nie będzie to łatwe wyzwanie dla bohatera granego przez Henry'ego Cavilla.

Wiedźmin 2 - fragment

Wiedźmin 2 - opis fabuły

Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie pod Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę do najbezpieczniejszego miejsca, jakie zna, czyli do swojego dawnego domu w Kaer Morhen. Podczas gdy królowie, elfy, ludzie i demony z Kontynentu walczą o dominację poza jego murami, wiedźmin musi bronić dziewczynę przed czymś znacznie bardziej niebezpiecznym: tajemniczą mocą, którą w niej drzemie.

Wiedźmin 2 - obsada

Jako główni bohaterowie powrócą: Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) i Freya Allan (Ciri). Wśród pozostałej obsady są między innymi: Joey Batey (Jaskier), Mimi Ndiweni (Fringilla), Eamon Farren (Cahir), MyAnna Buring (Tissaia) Therica Wilson-Read (Sabrina), Royce Pierreson (Istredd), Kim Bodnia (Vesemir), Adjoa Andoh (Nenneke), Cassie Clare (Filippa), Liz Carr (Fenn), Graham McTavish (Dijkstra), Simon Callow (Codringher), Kristofer Hivju (Nivellen) i Chris Fulton (Rience). Showrunnerką ponownie jest Lauren Hissrich Schmidt.