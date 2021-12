Wiedźmin - Freya Allan o Ciri, 2. sezonie i walce na miecze z Henrym Cavillem [WYWIAD VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Już niedługo wystartuje 2 sezon serialu Wiedźmin na podstawie powieści Andrzeja Sapkowskiego. Po dwóch latach wracamy do postaci Geralta i Ciri. Z tej okazji spotkaliśmy się z aktorką Freya Allan by porozmawiać z nią o tym co nas czeka w tym sezonie oraz jaką przemianę przeszła jej bohaterka. Już pierwsze zwiastuny zapowiadały, że tym razem będzie miała okazję bardziej się wykazać.

Zapraszamy was do obejrzenia całej rozmowy. Napisy polskie trzeba włączyć w playerze na YouTube. Są one dostępne.

Wiedźmin 2 - opis fabuły

Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie pod Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę do najbezpieczniejszego miejsca, jakie zna, czyli do swojego dawnego domu w Kaer Morhen. Podczas gdy królowie, elfy, ludzie i demony z Kontynentu walczą o dominację poza jego murami, wiedźmin musi bronić dziewczynę przed czymś znacznie bardziej niebezpiecznym: tajemniczą mocą, którą w niej drzemie.

Wiedźmin 2 - obsada

Jako główni bohaterowie powrócą: Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) i Freya Allan (Ciri). Wśród pozostałej obsady są między innymi: Joey Batey (Jaskier), Mimi Ndiweni (Fringilla), Eamon Farren (Cahir), MyAnna Buring (Tissaia) Therica Wilson-Read (Sabrina), Royce Pierreson (Istredd), Kim Bodnia (Vesemir), Adjoa Andoh (Nenneke), Cassie Clare (Filippa), Liz Carr (Fenn), Graham McTavish (Dijkstra), Simon Callow (Codringher), Kristofer Hivju (Nivellen) i Chris Fulton (Rience). Showrunnerką ponownie jest Lauren Hissrich Schmidt.

Premiera 2 sezonu serialu odbędzie się 17 grudnia na Netflix.