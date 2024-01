Wiedźmin 3: Dziki Gon z bezpośrednią kontynuacją. Zapowiedziano nową serię komiksową

fot. CD Projekt

"Corvo Bianco" z pewnością brzmi znajomo dla osób, które grały w Krew i Wino, dodatek do gry Wiedźmin 3. Przypomnijmy, że przenosił on głównego bohatera do Toussaint, a samo Corvo Bianco było nazwą winnicy, w której posiadanie wszedł protagonista. Teraz to również podtytuł komiksowej serii, która przedstawi dalsze losy Geralta z Rivii.

Dla Geralta Corvo Bianco to koniec. Koniec jego podróży, jedyne miejsce, w którym może przejść na emeryturę – odpocząć od zabijania potworów i spróbować wymyślić, jak zrobić własne wino. Dla mnie jako fana popkultury i mieszania gatunków postmodernistycznych powyższy zestaw brzmiał jak idealny wstęp do westernu. Western w świecie Wiedźmina – coś, czego nigdy wcześniej nie robiono! Szybko się więc podekscytowałem i pomyślałem o zatrudnieniu kogoś, kto naprawdę wie, czym jest western - mówi Bartosz Sztybor, który napisał scenariusz do komiksu.

Tak do projektu The Witcher: Corvo Bianco zaangażowano Corrado Mastantuono, człowieka, który stworzył najważniejsze tytuły europejskiego komiksu, w tym prawdziwego klasyka westernu – Texa.

Corvo Bianco składać się będzie z pięciu zeszytów, z których pierwszy zadebiutuje na amerykańskim rynku 8 maja. Zapewne podobnie, jak z poprzednimi komiksowymi opowieściami o Wiedźminie, także i w tym przypadku po pewnym czasie doczekamy się kompletnego wydania tej historii na naszym rynku i w języku polskim.

Tymczasem wydawca zaprezentował warianty okładek, które będą dostępne w premierowym wydaniu zeszytu.

