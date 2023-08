Wiedźmin 3 z efektownym popiersiem Geralta od Dark Horse. Mnóstwo detali i cena, która nie przyprawia o ból głowy

fot. Dark Horse

Reklama

Mimo upływu już ponad 8 lat od premiery Wiedźmin 3: Dziki Gon nadal cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony graczy i regularnie pojawia się w zestawieniach najlepszych produkcji ostatnich lat. Nic więc dziwnego, że sporą popularnością cieszą się też różnego rodzaju gadżety. Kolejny taki produkt zapowiedziała firma Dark Horse - jest nią popiersie Geralta z Rivii, które przedstawia bohatera odzianego w strój Szkoły Wilka i z mieczem w dłoniach.

Statuetka jest szczegółowa i bardzo efektowna. Wykonano ją ze sztucznego tworzywa, a jej wymiary to 203,2mm x 127mm x 177,8mm. Co ciekawe, cena nie jest tak wysoka, jak mogłoby się wydawać i wynosi 129,99$, a więc około 539 zł. Warto jednak pamiętać o dwóch rzeczach: nakład jest limitowany do zaledwie 1000 sztuk (każdy egzemplarz posiada numerowaną podstawę), a wysyłkę zaplanowano dopiero na luty-kwiecień 2024 roku.

Popiersie Geralta z Rivii od Dark Horse - zdjęcia

Wiedźmin 3: Dziki Gon - popiersie Geralta od Dark Horse