Hellboy: Web of Wyrd - data premiery ujawniona. Jest też nowy zwiastun gry

fot. Devolver Digital

W grudniu 2022 roku zapowiedziano Hellboy: Web of Wyrd. Będzie to trzecioosobowa gra akcji z elementami roguelike, w której gracze będą mieli okazję wcielić się w tytułowego bohatera. Przy okazji targów Gamescom 2023 nie tylko zaprezentowano nowy zwiastun tej produkcji, ale też ujawniono jej datę premiery. Okazuje się, że nie trzeba będzie na nią długo czekać, bo już 4 października zadebiutuje ona na PC oraz w zasadzie wszystkich popularnych, współczesnych konsolach: PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.

Hellboy: Web of Wyrd przedstawi zupełnie nową historię oraz zaoferuje rozgrywkę, w której będziemy mogli walczyć z wrogami zarówno w zwarciu, jak i na dystans. Nie zabraknie również klimatycznej, inspirowanej komiksami oprawy graficznej. Warto też dodać, że głosu głównemu bohaterowi udzielił Lance Reddick.