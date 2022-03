Wiedźmin - w 3. sezonie serialu zobaczymy lubiane przez fanów wydarzenie

Netflix

Obsada i ekipa 3. sezonu serialu Wiedźmin przygotowuje się powoli do kręcenia nowej odsłony produkcji Netflixa. Co jakiś czas do sieci trafiają informacje o kolejnych elementach fabuły 3. serii. Najnowsza z nich zapowiada obecność pewnego wydarzenia, które mogłoby się wydawać zostanie pominięte przez twórców. Otóż portal Redanian Intelligence, zwykle bardzo dobrze poinformowany, jeśli chodzi o ekranowe uniwersum Wiedźmina, podał, że w nowej odsłonie zobaczymy Belleteyn, odpowiednik prawdziwego pogańskiego festiwalu płodności.

W świecie Wiedźmina jest to noc w kalendarzu elfów, która przypada na przełom 30 kwietnia i 1 maja. W licznych wioskach odbywają się wówczas huczne festyny. Wybierani są również Majowy Król i Majowa Królowa. Geralt, Ciri i Yennefer wezmą udział w festiwalu na początku 3. sezonu.

Netflix

Wiedźmin 3. sezon - obsada

W obsadzie 3. sezonu znajdują się między innymi Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Joey Batey i Safiyya Ingar.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.