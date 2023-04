Wiedźmin - dlaczego 3. sezon ma podział na 2 części? Twórczyni zapowiada Geralta z emocjami

fot. materiały prasowe

Netflix od jakiegoś czasu stosuje taktykę podziału sezonów popularnych seriali na dwie części. Wiedzą, że tak dłużej utrzymają zainteresowanie subskrybentów i wygrają z konkurencją, która opiera model dystrybucyjny na odcinkach publikowanych co tydzień. W wywiadzie showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich skomentowała tę decyzję i powiedziała nieco więcej o 3. sezonie Wiedźmina.

Wiedźmin - premiera 3. sezonu podzielona

Showrunnerka przyznaje, że kiedy pisali scenariusz 3. sezonu, nie pomyśleli o tym, że można go podzielić na dwie części. Nowy sezon w dużej mierze jest inspirowany książką Andrzeja Sapkowskiego pod tytułem Czas pogardy.

- Fani, którzy znają książkę Czas pogardy, wiedzą, że jest w niej epickie wydarzenie, które zmienia Kontynent. Wprowadzenie do tego wydarzenia byłoby dla nas idealnym cliffhangerem. Sami lepiej byśmy tego nie wymyślili.

Wiedźmin - plakat 3. sezonu

Wiedźmin - Geralt z emocjami

W zwiastunie słyszymy zdanie wypowiadane przez Geralta, że po raz pierwszy rozumie prawdziwy strach. Według Hissrich 3. sezon jest o tym, jak bohater akceptuje swoje emocje i sam fakt, że jednak coś czuje.

- Przez lata Geralt był neutralny. Stronił od polityki i publicznie podkreślał, że wiedźmini nie mają emocji. Wszystko po to, by życie zabójcy było prostsze. Widzieliśmy, jak walczy z potworami i potwornymi ludźmi. Widzieliśmy, jak stawał się twardszy, by przeżyć. W tym sezonie nie chce dłużej tak żyć - mówi Hissrich.

Producenta wyjaśnia, że Geralt nie może już udawać, że nic nie czuje. Zdaje sobie sprawę, że Yennefer i Ciri są jego przeznaczeniem, rodziną i miłością życia.

- To jest fundament jego podróży przez resztę życia i resztę serialu.

Hissrich dodaje, że kontynuują wątek z poprzednich sezonów. Bohaterowie budują rodzinę, która po prostu chce być razem.

- Nasza rodzina chce po prostu być razem. Czy to się wydarzy? Tak. Czy przetrwa? Na tę odpowiedź musicie poczekać.

Twórczyni dodaje, że Geralt jest świadomy tego, iż na Ciri czyha wiele niebezpieczeństw. Wielu chce ją dorwać i nic ich nie powstrzyma.

- Dla Geralta akceptacja tego, że jest częścią rodziny, jest też akceptacją przyjęcia pomocy od innych. W tym od Yennefer i Jaskra.

Zagrożeniem dla Ciri ma być Dziki Gon – pojawi się on w tym sezonie.

Serial zadebiutuje pierwszą częścią na platformie Netflix 29 czerwca 2023 roku. Druga część ma pojawić się 27 lipca. 3. sezon liczy 8 odcinków.