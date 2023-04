Wiedźmin - twórcy zamierzają naprawić relację Yennefer i Geralta w 3. sezonie

Źródło: materiały prasowe

Drugi sezon serialu Wiedźmin krytykowany był przez fanów za wiele aspektów, ale jednym z nich było na pewno mocne odejście od książek. Nie tylko jeśli chodzi o kwestie fabularne, ale też - co najtrudniej im wybaczyć - relacje między postaciami. Być może pamiętacie, że dużo zmieniono w wątku Yennefer, która zamiast uczyć Ciri w Świątyni Melitele i móc zawiązać relację matka-córka, napisana została tak, że musiała przehandlować życie Ciri za odzyskanie swoich mocy, tylko po to, by na koniec sezonu próbować wszystko odkręcić.

Portal Redanian Intelligence podaje, że twórcy w nowym sezonie postarają się to naprawić. Poniżej mogą znajdować się spoilery do 3. sezonu.

Sam początek sezonu ma zawierać mini rozdział, w którym dużo czasu zostanie poświęcone im relacji. Początkowo Geralt nie będzie chciał z nią rozmawiać, a czarodziejka będzie pisać do niego listy, określając wiedźmina "przyjacielem". Z czasem jednak (dwa pierwsze odcinki), Gerlat będzie ocieplał swoje podejście do Yennefer, a różne sytuacje pozwolą mu na nowo jej zaufać. Z przecieków wiadomo, że bohaterowie całą trójką znajdą się na festiwalu Belleteyn, co może będzie okazją do tego, żeby zawiązać rodzinne więzi. Po kilku odcinkach Geralt ma przekazać Yen, że jest gotów jej zaufać i może powierzyć jej opiekę nad Ciri. Czarodziejka zabierze ją zatem do Aretuzy, gdzie będzie szkoliła swoje zdolności.

