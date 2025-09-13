Wiedźmin - wiemy ,kiedy premiera 4. sezonu. Jest konkretna data!
Niezawodny Redanian Intelligence podał datę premiery 5. sezonu Wiedźmina. Oczekiwanie na nowe odcinki przygód Geralta z Rivii nie potrwa już długo – premiera odbędzie się w październiku. To oznacza, że wkrótce ruszy promocja serialu.
Redanian Intelligence to niezawodne źródło informacji o serialu Wiedźmin. Ich doniesienia zawsze się potwierdzały, więc podobnie będzie z datą emisji. Kiedy premiera Wiedźmina 4? Według ich źródeł odbędzie się 30 października. Dopiero co informowaliśmy o spekulacjach wokół daty na bazie występu Liama Hemswortha w programie Kelly Clarkson, do którego gwiazdy udają się promować nowe tytuły. Hemsworth ma pojawić się tam 28 października, a teraz RI dotarło w swoich źródłach do konkretnej daty premiery.
Wiedźmin - co wiemy o 4. sezonie?
Prace na planie zakończyły się ponad rok temu. Od tego czasu trwa postprodukcja, w tym tworzenie efektów specjalnych. Twórcy dają sobie czas, by dopracować nowe odcinki. Będzie to pierwszy sezon, w którym Liam Hemsworth zastąpi Henry’ego Cavilla w roli Geralta z Rivii. Fabularnie zostanie wyjaśniona zmiana wyglądu głównego bohatera, ponieważ premierowy odcinek ma rozgrywać się w przyszłości, gdzie przygody Geralta są opowiadane dzieciom. Kwestia interpretacji i wyobrażeń o Geralcie ma tłumaczyć, dlaczego jedni widzieli go jako Henry’ego Cavilla, a inni jako Liama Hemswortha.
Wiedźmin – premiera 30 października oznacza, że jeszcze we wrześniu Netflix powinien rozpocząć promocję, więc dostaniemy coś więcej niż jedno zdjęcie i na pewno także zwiastun.
Źródło: Redanian Intelligence
