Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Wiedźmin - wiemy ,kiedy premiera 4. sezonu. Jest konkretna data!

Niezawodny Redanian Intelligence podał datę premiery 5. sezonu Wiedźmina. Oczekiwanie na nowe odcinki przygód Geralta z Rivii nie potrwa już długo – premiera odbędzie się w październiku. To oznacza, że wkrótce ruszy promocja serialu.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Wiedźmin 
netflix
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Wiedźmin fot. Netflix
Reklama

Redanian Intelligence to niezawodne źródło informacji o serialu Wiedźmin. Ich doniesienia zawsze się potwierdzały, więc podobnie będzie z datą emisji. Kiedy premiera Wiedźmina 4? Według ich źródeł odbędzie się 30 października. Dopiero co informowaliśmy o spekulacjach wokół daty na bazie występu Liama Hemswortha w programie Kelly Clarkson, do którego gwiazdy udają się promować nowe tytuły. Hemsworth ma pojawić się tam 28 października, a teraz RI dotarło w swoich źródłach do konkretnej daty premiery.

Wiedźmin - co wiemy o 4. sezonie?

Prace na planie zakończyły się ponad rok temu. Od tego czasu trwa postprodukcja, w tym tworzenie efektów specjalnych. Twórcy dają sobie czas, by dopracować nowe odcinki. Będzie to pierwszy sezon, w którym Liam Hemsworth zastąpi Henry’ego Cavilla w roli Geralta z Rivii. Fabularnie zostanie wyjaśniona zmiana wyglądu głównego bohatera, ponieważ premierowy odcinek ma rozgrywać się w przyszłości, gdzie przygody Geralta są opowiadane dzieciom. Kwestia interpretacji i wyobrażeń o Geralcie ma tłumaczyć, dlaczego jedni widzieli go jako Henry’ego Cavilla, a inni jako Liama Hemswortha.

Wiedźmin – premiera 30 października oznacza, że jeszcze we wrześniu Netflix powinien rozpocząć promocję, więc dostaniemy coś więcej niż jedno zdjęcie i na pewno także zwiastun.

Źródło: Redanian Intelligence

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Wiedźmin 
netflix
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,9

2019
Wiedźmin
Oglądaj TERAZ Wiedźmin Przygodowy

Najnowsze

1 Władca Pierścieni vs. Gra o tron
-

Najlepsi pisarze fantasy w historii. Kto pokonał Martina i gdzie jest Sapkowski?

2 Game Bub
-

Ten perfekcyjny klon Game Boya ma zapewnić idealną rozgrywkę w stylu retro!

3 Resident Evil 9: Requiem
-

Nowy zwiastun Resident Evil 9: Requiem. Zobaczcie hotel w którym dzieje się gra

4 Hades 2
-

Hades 2 wkrótce opuści wczesny dostęp! Znamy datę premiery wersji 1.0

5 Super Mario Galaxy 2
-

Nintendo zapowiada moc atrakcji z okazji 40. urodzin Super Mario Bros. Wśród nich nowe gry i powrót klasyka

6 Metroid Prime 4
-

Data premiery Metroid Prime 4 ujawniona. Jest też nowy zwiastun - zobaczcie Samus na motocyklu!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e11

Starożytni kosmici

s21e07

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s46e11

Na sygnale

s2025e180

Anderson Cooper 360

s23e26

Real Time with Bill Maher

s02e01

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s02e02

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s01e07
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Colin Trevorrow
Colin Trevorrow

ur. 1976, kończy 49 lat

Jacek Lenartowicz
Jacek Lenartowicz

ur. 1960, kończy 65 lat

Jacqueline Bisset
Jacqueline Bisset

ur. 1944, kończy 81 lat

Jean Smart
Jean Smart

ur. 1951, kończy 74 lat

Nick Vallelonga
Nick Vallelonga

ur. 1959, kończy 66 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

8

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

9

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

10

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV