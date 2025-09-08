Wiedźmin - kto zagrał Vesemira w 4. sezonie? Nagradzany aktor z hitowych seriali

Netflix

Liam Hemsworth, zastępujący Henry'ego Cavilla w roli Geralta w czwartym sezonie Wiedźmina, to nie jedyna nowość. Kim Bodnia nie powróci jako Vesemir z powodu konfliktu w terminarzu prac z innym projektem. Teraz Redanian Intelligence poznał nazwisko aktora, który go zastąpił w nakręconej już czwartej serii.

Wiedźmin - kto gra Vesemira?

Vesemirem został Peter Mullan. To uznany, doceniany i nagradzany aktor, znany z wielu ról filmowych i serialowych. Ostatnio widzieliśmy go w roli krasnoluda w serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, ale jest także znany z takich tytułów jak Westworld, Ozark, Kolej podziemna, Zamęt, Tajemnice Laketop, Mum, Siostry Magdalenki i wielu innych. Na swoim koncie ma ponad 100 ról, a jego kariera w amerykańskich filmach i serialach trwa od wielu lat. Co ciekawe, zna się z Freyą Allan, grającą Ciri - wystąpił z aktorką w 2023 roku w horrorze Dwie minuty do piekła.

Z wcześniejszych przecieków dowiedzieliśmy się, że Vesemir, Lambert i Coen pojawią się w historii osadzonej w teraźniejszości, więc nie chodzi o sceny retrospekcji. Na razie nie ma oficjalnego zdjęcia Petera Mullana w roli Vesemira. Jednak aktor, podczas zdjęć do czwartego sezonu Wiedźmina, został zauważony na uroczystej premierze drugiej serii Pierścieni Władzy. To pozwala zobaczyć, jak wygląda z wąsem - można założyć, że zapuścił go właśnie do tej roli.

Nadal trwa postprodukcja nowych odcinków Wiedźmina. Wiemy jedynie, że premiera odbędzie się w 2025 roku w Netflixie.