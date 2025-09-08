Reklama
placeholder

Wiedźmin - kto zagrał Vesemira w 4. sezonie? Nagradzany aktor z hitowych seriali

Ujawniono nowego Vesemira w 4. sezonie Wiedźmina Netflixa! W roli mentora Geralta zobaczymy Petera Mullana, nagradzanego aktora znanego z takich hitów jak Westworld, Ozark czy Pierścienie Władzy. Premiera nowych odcinków planowana jest na 2025 rok.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Wiedźmin 
netflix
W książkach nigdy nie podjęto próby stworzenia nowego wiedźmina, a tym bardziej Vesemir nie zdecydowałby się na taki ruch wobec Ciri. Netflix
Reklama

Liam Hemsworth, zastępujący Henry'ego Cavilla w roli Geralta w czwartym sezonie Wiedźmina, to nie jedyna nowość. Kim Bodnia nie powróci jako Vesemir z powodu konfliktu w terminarzu prac z innym projektem. Teraz Redanian Intelligence poznał nazwisko aktora, który go zastąpił w nakręconej już czwartej serii.

Wiedźmin - kto gra Vesemira?

Vesemirem został Peter Mullan. To uznany, doceniany i nagradzany aktor, znany z wielu ról filmowych i serialowych. Ostatnio widzieliśmy go w roli krasnoluda w serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, ale jest także znany z takich tytułów jak Westworld, Ozark, Kolej podziemna, Zamęt, Tajemnice Laketop, Mum, Siostry Magdalenki i wielu innych. Na swoim koncie ma ponad 100 ról, a jego kariera w amerykańskich filmach i serialach trwa od wielu lat. Co ciekawe, zna się z Freyą Allan, grającą Ciri - wystąpił z aktorką w 2023 roku w horrorze Dwie minuty do piekła.

Z wcześniejszych przecieków dowiedzieliśmy się, że Vesemir, Lambert i Coen pojawią się w historii osadzonej w teraźniejszości, więc nie chodzi o sceny retrospekcji. Na razie nie ma oficjalnego zdjęcia Petera Mullana w roli Vesemira. Jednak aktor, podczas zdjęć do czwartego sezonu Wiedźmina, został zauważony na uroczystej premierze drugiej serii Pierścieni Władzy. To pozwala zobaczyć, jak wygląda z wąsem - można założyć, że zapuścił go właśnie do tej roli.

Nadal trwa postprodukcja nowych odcinków Wiedźmina. Wiemy jedynie, że premiera odbędzie się w 2025 roku w Netflixie.

Źródło: redanian inteligence

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Wiedźmin 
netflix
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,9

2019
Wiedźmin
Oglądaj TERAZ Wiedźmin Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Dust Bunny
-

Dust Bunny - zwiastun filmu. Mads Mikkelsen jako zabójca potworów - spod łóżka i nie tylko

2 7. Vampire Hunter D
-

Filmy animowane, o których mówi się za mało. Perełki, które nie przebiły się do mainstreamu [TOP 10]

3 Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
-

Zwiastun Na noże 3. Gotycki klimat wylewa się z ekranu i zaskakuje widzów!

4 Ojciec chrzestny
-

Takich filmów gangsterskich już się nie robi. Oto dziesięć klasyków kina [TOP 10]

5 Hollow Knight: Silksong
-

Hollow Knight: Silksong to ogromny hit! Setki tysięcy graczy i... problemy z cyfrowymi sklepami

6 Rycerze Ren
-

Dlaczego Rycerzy Ren było tak mało w filmach Star Wars? Komiks wyjaśnia tajemnicę

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e172

Moda na sukces

s03e01

s38e165

Zatoka serc

s12e22

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e01

s2025e179

The Lead with Jake Tapper

s01e21

s01e91
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ray Fisher
Ray Fisher

ur. 1987, kończy 38 lat

Martin Freeman
Martin Freeman

ur. 1971, kończy 54 lat

Gaten Matarazzo
Gaten Matarazzo

ur. 2002, kończy 23 lat

David Arquette
David Arquette

ur. 1971, kończy 54 lat

Ella Rae Peck
Ella Rae Peck

ur. 1990, kończy 35 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV