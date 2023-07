Spuszczone ze zmyczy - zwiastun komedii dla dorosłych. Psy idą po zemstę

fot. materiały prasowe

Spuszczone ze smyczy to nowa komedia z psami, które na pierwszy rzut oka wydają się być urocze. Jednakże, nie warto oceniać ich po wyglądzie, bo bohaterowie okazują się być dość wulgarni. W Internecie pojawił się zwiastun filmu, którego premiera kinowa jest planowana na 18 sierpnia.

Spuszczone ze smyczy - zwiastun

Spuszczone ze smyczy - fabuła

Kiedy Reggie (Will Ferrell), naiwny, nieustannie optymistyczny pies rasy border terrier, zostaje porzucony przez swojego właściciela Douga (Will Forte), Reggie jest pewien, że jego ukochany właściciel nigdy nie zostawiłby go celowo.

Ale kiedy Reggie wpada na szybko gadającego, pyskatego boston terriera o imieniu Bug (Jamie Foxx), przybłędę, który kocha wolność i uważa, że właściciele są dla frajerów, Reggie w końcu zdaje sobie sprawę, że trwał w toksycznym związku i zaczyna postrzegać Douga jako bezdusznego niegodziwca, którym jest.

Zdeterminowany, aby się zemścić, Reggie, Bug i kumple Buga w tym: Maggie (Isla Fisher), inteligentny owczarek australijski, który został odsunięty na bok przez nowego szczeniaka właściciela i Hunter (Randall Park) - razem szykują plan, aby sprawić, by Doug zapłacił za krzywdę jakiej doznał Reggie.

Spuszczone ze smyczy - produkcja

Film został wyprodukowany i dystrybuowany przez studio Universal Pictures. Za reżyserię Spuszczonych ze smyczy odpowiada Josh Greenbaum, a scenarzystą jest Dan Perrault.

Funkcję producentów sprawują Erik Feig, Louis Leterrier, duet Phil Lord & Chris Miller, a także Aditya Sood. Producentami wykonawczymi są Jessica Switch, Nikki Baida oraz Julia Hammer.