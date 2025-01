Podkłada głos Wiedźminowi od niemal 20 lat. Ocenił grę Hemswortha

fot. Neflix

Doug Cockle podkłada głos Geraltowi z Rivii w grach od niemal dwudziestu lat. Niedługo zaś ponownie usłyszymy go jako Białego Wilka w animacji Syreny z głębin z Netflixa. Można więc śmiało powiedzieć, że miał czas, by dobrze poznać postać.

Doug Cockle ocenia grę Liama Hemswortha

Teraz ocenił grę Liama Hemswortha, który przejmie rolę serialowego Wiedźmina po Henrym Cavillu. Uważa go za dobrego aktora.

Jest świetny we wszystkich filmach akcji, w których grał, prawda? Jest cudowny. Więc myślę, że pokaże to w serialu - powiedział Doug Cockle portalowi GamesRadar+ .

Zobaczymy, co wniesie. Jest dobrym aktorem, więc nie mogę się doczekać, by się przekonać.

Choć nie ma pojęcia, co szykuje dla widzów Liama Hemsworth, to wie, co zawsze powinno być najważniejszą cechą Geralta, niezależnie od iteracji.

Doug Cockle o tym, jaki powinien być Geralt

Myślę, że to, co z Henrym wnieśliśmy do tej roli, to odrobinę ponurości - nazywam go niechętnym bohaterem.

Myślę, że to najważniejsza cecha, którą należy zawrzeć w postaci Geralta, bo to właśnie to, co robi. Nie jest złym facetem; ale niekoniecznie jest też dobrym facetem. Zawsze próbuje zachować neutralność, ale zostaje postawiony w sytuacjach, w których musi podjąć decyzję, gdy staje przed dylematem moralnym.

Czasem te decyzje okazują się w porządku, a czasem nie. Więc myślę, że niechętny heroizm jest najważniejszą cechą Geralta. Ale może przybrać różne formy. Wersje Henry'ego i moje były inne, a jednak bardzo podobne.

W związku z tym Wiedźmin zdaniem Douga Cockle'a powinien być zawsze niechętnym herosem, zmuszonym do odgrywania roli bohatera przez okoliczności.

