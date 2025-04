fot. Netflix

Nabrzeże, którego angielski tytuł to The Waterfront, to nowy serial Netflixa, który będzie liczyć 8 odcinków. W obsadzie tego rodzinnego dramatu są Melissa Benoit, Mario Bello, Holt McCallany i Jake Weary.

Platforma ogłosiła, że serial będzie mieć premierę 19 czerwca.

Nabrzeże - fabuła

Przez dziesięciolecia rodzina Buckleyów rządziła w Havenport w Karolinie Północnej, dominując nad wszystkim, od lokalnego przemysłu rybnego po branżę restauracyjną w mieście. Jednak ich imperium rybackie zaczęło się rozpadać, gdy głowa rodziny Harlan Buckley (McCallany) wraca do biznesu po dwóch zawałach serca. Jego żona Belle (Bello) i syn Cane (Weary) podjęli ryzyko rzucając się na głęboką wodę, aby utrzymać rodzinne interesy na powierzchni. Gdy ich próby wymykają się spod kontroli, wkraczając na zdradliwe wody, Harlan wraca, aby przejąć stery. Stawiając czoła własnym demonom, córka Buckleyów, Bree (Benoist) - kobieta będąca na odwyku, która straciła prawo do opieki nad synem - uwikłana jest w skomplikowaną relację, która może na zawsze zagrozić przyszłości rodziny.

Historia jest zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Akcja rozgrywa się w Karolinie Północnej, gdzie twórca, scenarzysta i reżyser serialu - Kevin Williamson - kręcił serial Jezioro marzeń.

Zobaczcie poniżej pierwsze zdjęcia z produkcji Netflixa.

Nabrzeże - zdjęcia

