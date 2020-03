Wiedźmin - Dragon Ball Z inspiracją dla anime Wiedźmin: Zmora Wilka

Serial Wiedźmin zostanie rozbudowany o film anime, który został ogłoszony w styczniu 2020 roku. Jego tytuł to Wiedźmin: Zmora Wilka (The Witcher: Nightmare of the Wolf) i całość skupi się na historii Vesemira, zanim ten rozpoczął trening Geralta.

Za animę odpowiadać będzie koreańskie studio Mir, zaś scenarzystą będzie Beau DeMayo, który opracowywał trzeci odcinek do serialu aktorskiego o przygodach Geralta. W rozmowie z portalem Comicbook.com, twórca zdradził swoje inspiracje, które towarzyszą mu podczas tworzenia filmu. DeMayo ujawnił, że główną inspirację stanowi Dragon Ball Z.

Niektóre z tych serii mocno wpłynęły na mnie jako twórcę. Czarodziejka z Księżyca, ale zwłaszcza Dragon Ball Z, gdzie była niezwykle widowiskowa akcja, którą... trudno byłoby pokazać w produkcji live-action. W animacji jednak robi to ogromne wrażenie.

Twórca powiedział także, że siłą anime jest właśnie możliwość pokazywania niezwykle efektownych pojedynków, ale też skupianie się na wzruszających aspektach danej historii. Patrząc na taką inspirację scenarzysty, być może powinniśmy spodziewać się, że główny bohater filmu anime dla Netflixa, Vesemir, także weźmie udział w niejednym efektownym starciu z potworami. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.