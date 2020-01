Wiedźmin - Grosza daj wiedźminowi po śląsku. Poznaj Heksera

Wiedźmin zdobył wielką popularność na całym świecie. Serial podbił serca widzów, choć krytycy nie przyjęli go tak entuzjastycznie (zwłaszcza amerykańscy). Jedną z uniwersalnie chwalonych rzeczy był Jaskier grany przez Joeya Bateya, który wykonał niezwykle chwytliwą i popularną pieśń: Grosza daj wiedźminowi (Toss a Coin to Your Witcher).

Coverów tej piosenki powstała już bardzo dużo. Część z nich przybliżyliśmy Wam na początku stycznia 2020 roku. Do sieci trafił kolejny cover, którym nie mogliśmy się z Wami nie podzielić, bo oto Grosza daj wiedźminowi po śląsku.

Kotlok dej Hekserowi - posłuchajcie i oceńcie sami:

Przypomnijmy, że Wiedźmin będzie mieć 2. sezon. Prace ruszają w tej chwili, ponieważ Lauren S. Hissrich. showrunnerka serialu zdradziła na Twitterze, że rusza do Europy, by się tym zająć. Scenariusze są gotowe od listopada 2019 roku.

Data premiery 2. sezonu nie jest znana. Hissrich jednak otwarcie sugeruje, że będzie to 2021 rok.