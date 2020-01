Toss a Coin to Your Witcher - covery popularnej piosenki z Wiedźmina. Posłuchajcie utworów

Toss a Coin to Your Witcher (Grosza daj wiedźminowi) to hit z serialu Netflixa Wiedźmin, który zbiera bardzo pochlebne opinie widzów na całym świecie. Piosenka ma w sobie coś takiego, że trudno o niej zapomnieć. Polscy fani szczególnie ją pokochali, bo walczą o to, by zwrócić uwagę na jej popularność, by Joey Batey (Jaskier) mógł przyjechać na festiwal Open`er, na którym mógłby ją wykonać na żywo.

W sieci pojawiają się różne covery, bo z uwagi na popularność piosenki, wielu próbuje swoich sił. Bynajmniej nie są osadzone w jednym gatunku, bo pojawiają się nawet interpretacje metalowe czy rockowe. Anglojęzycznych wersji jest ogromna ilość. Na pierwszej stronie covery wersji angielskiej, na drugiej wersji polskiej. Posłuchajcie wybranych i oceńcie sami.

Toss a Coin to Your Witcher - covery: