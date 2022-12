Wiedźmin bez Henry'ego Cavilla. Twórczyni prosi widzów, by oglądali dalej

fot. materiały prasowe Netflix

Wiedźmin bez Henry'ego Cavilla to coś, czego żaden fan serialu sobie nie wyobraża. Po tym, jak aktor ogłosił odejście z obsady po nakręconym już 3. sezonie, częściej można było znaleźć głosy proszące Netflixa o skasowanie serialu, bo mało kto widzi Liama Hemswortha jako godnego następcę w roli Geralta. A co na to twórczyni Wiedźmina? Lauren S. Hissrich promuje w wywiadach serial Wiedźmin: Rodowód krwi w roli producentki i została o to zapytana.

Wiedźmin - Henry Cavill odchodzi

Hissrich w rozmowie z TechRadar powiedziała wprost: to jest dla nich także dość duża i ważna sytuacja. Ma świadomość różnych plotek na temat powodów odejścia Henry'ego Cavilla (głównie obwiniających ją i ekipę scenarzystów o brak szacunku do książek Sapkowskiego), ale bezpośrednio ich nie komentuje.

- Jest wiele dyskusji i plotek na ten temat, więc w pełni rozumiemy, dlaczego fani idą tą drogą. Powiem tak: proszę, wróćcie przed ekrany na 3. sezon Wiedźmina, abyśmy mogli to dalej robić. Oczywiście to odejście jest wielkim wydarzeniem, ale nie chcę odciągać uwagi od Rodowodu krwi, Declana, obsady i ekipy. To jest ich czas, by być w świetle reflektorów.

Wiedźmin: Rodowód krwi - premiera jeszcze w grudniu 2022 roku.

