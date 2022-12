Rodowód krwi - Joey Batey o połączeniu z Wiedźminem. Pojawi się także inna postać znana z książek i gier

Netflix/EW.com

Wiedźmin: Rodowód krwi to oficjalny prequel serialu Wiedźmin. Opowiada historię, która nie była opisana w książkach Andrzeja Sapkowskiego. Twórcą i showrunnerem jest Declan De Barra, który pracował w ekipie głównego serialu. Lauren S. Hissrich jest producentką wykonawczą. Produkcja będzie liczyła cztery odcinki.

Główne role grają Laurence O'Fuarain (Fjall) Sophia Brown (Éile) i Michelle Yeoh (Scían), jednak w obsadzie jest też Joey Batey jako Jaskier. Zobaczyliśmy go też w nowym zwiastunie, a to zrodziło pytania o jego obecność w prequelu rozgrywającym się 1200 lat przed wydarzeniami z głównego serialu.

Od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że Jaskier będzie łącznikiem między spin-offem a głównym serialem. Rodowód krwi opowie historię Koniunkcji sfer, wydarzenia, o którym tylko słyszeliśmy w serialu Wiedźmin, a także pokaże elfy u szczytu ich potęgi. W zaprezentowanym zwiastunie, postać Minnie Driver (Seanchaí) natrafia na Jaskra. Seanchaí potrafi najwyraźniej podróżować po czasie i przestrzeni, trafiając tym samym na zdezorientowanego Jaskra, którego prosi o przysługę:

Jesteś bardem. Ja snuję opowieści. Musisz ożywić dla mnie historię.

Wygląda jednak na to, że Jaskier znowu wpadnie w tarapaty. W zaprezentowanych materiałach jest cały pokryty krwią, więc zapewne dojdzie do sceny akcji, z której wybawi go Seanchaí. Jak wspomina aktor w rozmowie z EW.com, poproszono go o chwilę przerwy w kręceniu 3. sezonu Wiedźmina. Udał się na plan Rodowodu krwi i wziął udział w trzydniowych zdjęciach wspólnie z Minnie Driver, pracując z zespołem kaskaderów. Możemy zatem spodziewać się, że faktycznie dojdzie do widowiskowej sceny.

Poniżej możecie zobaczyć nasz wywiad z aktorem przy okazji premiery serialu:

Wiedźmin: Rodowód krwi - znana postać z książek i gier w serialu

Declan de Barra, showrunner produkcji wspomniał z kolei w rozmowie ze ScreenRant, że pojawi się w serialu postać dobrze znana fanom książek i gier. Jest nim Avallac'h, którego losy w powieści są mocno związane z Ciri. Wcześniej informowano nas, że w serialu zobaczymy Eredina, późniejszego Króla Dzikiego Gonu. Mamy go jednak zobaczyć jeszcze w wersji, która daleka jest od czynienia zła. Avallac'h może doczekać się podobnej sytuacji, gdy poznamy jego młodszą wersję.

Avallac'h związany jest nie tylko z Ciri, ale też Dzikim Gonem. Jest potężnym Wiedzącym, który miał świadomość wyjątkowości Starszej Krwi Ciri i podobnie jak wielu innych, nie do końca miał w stosunku do niej dobre zamiary. Pojawia się pierwszy raz w tomie Wieża Jaskółki, a potem odgrywa ważną rolę w podróży Ciri w tomie Pani Jeziora. Powraca też w grach CD Projekt Red, pomagając Geraltowi w walce z Eredinem. Na razie nie wiadomo, kto zagra Avallac'ha w nadchodzącym prequelu.

Wiedźmin: Rodowód krwi

Wiedźmin: Rodowód krwi - opis fabuły

Jest to historia rozgrywająca się w świecie elfów 1200 lat przed wydarzeniami z serialu „Wiedźmin”. Opowiada zapomnianą historię grupy wygnańców stających do walki z niezwyciężoną potęgą, która odebrała im wszystko. W wyniku ich pomsty powstaje prawzór wiedźminów. Wszystko to dzieje się podczas koniunkcji sfer — zdarzenia, które połączyło świat potworów, ludzi i elfów w jedną całość.

Wiedźmin: Rodowód krwi - premiera 25 grudnia 2022 roku na platformie streamingowej Netflix.