Wiedźmin - Henry Cavill w nowym kostiumie. Strój jest jeszcze lepiej widoczny

fot. Netflix

31 marca 2021 roku zakończono zdjęcia do 2. sezonu Wiedźmina. Natomiast 2 kwietnia Netflix oficjalnie to ogłosił w swoich mediach społecznościowych poprzez publikację zdjęcia z ostatniego dnia prac. Widzimy na nim Henry'ego Cavilla w roli Geralta z Rivii. Jest to o wiele lepsze spojrzenie na całkowicie nowy kostium bohatera, który znacząco różni się od tego z pierwszego sezonu. Widzieliśmy go wcześniej na oficjalnym zdjęciu, ale tutaj dzięki lepszemu oświetleniu można przyjrzeć się wszelkim detalom.

Wiedźmin - galeria 2. sezonu

Wiedźmin - sezon 2

Opublikowano również wideo, które zabiera widzów za kulisy 2. sezonu.

Prace na planie 2. sezonu Wiedźmina z uwagi na pandemię koronawirusa trwały ponad rok z przerwami. Wszystko więc wskazuje, że jeśli sytuacja nie opóźni procesu postprodukcji, premiera 2. sezonu Wiedźmina być może nastąpi pod koniec 2021 roku. W oficjalnej informacji prasowej platformy streamingowej czytamy, że premiera w 2021 roku.

Na razie Netflix nie ogłosił żadnych oficjalnych informacji o starcie promocji dalszych losów Geralta, Ciri i Yennefer. Przypomnijmy, że trwają prace też nad filmem anime Wiedźmin: Zmora Wilka oraz serialem The Witcher: Blood Origin rozgrywającym się wiele lat przed wydarzeniami z oryginału.