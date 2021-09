Wiedźmin - Henry Cavill o postaci Vesemira w 2. sezonie

fot. CD Projekt Red

2. sezon serialu Wiedźmin to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji odcinkowych 2021 roku. W nowej odsłonie pojawią się inni wiedźmini, w tym Vesemir, mentor Geralta z Rivii. W postać wcieli się Kim Bodnia. Henry Cavill, który gra Geralta wypowiedział się w jednym z wywiadów na temat tego, co postać Vesemira wnosi do 2. sezonu. Aktor stwierdził, że Kim wnosi do roli potężne emocje prawdziwe poczucie duszy i serca oraz połączenie z dziką przyrodą i naturą. Cavill powiedział, że jedne z jego ulubionych scen w 2. sezonie to te grane z Bodnią.

W 2. sezonie Geralt zabiera Ciri, aby ją chronić, w najbezpieczniejsze miejsce jakie zna, do twierdzy Kaer Morhen, gdzie szkolił się na wiedźmina, pod okiem swojego mentora Vesemira. Jednak nie zewnętrzne niebezpieczeństwa okażą się najgroźniejsze, a potężna siła, która drzemie w Ciri.

fot. EW.com

W obsadzie oprócz wspomnianych Cavilla i Bodni znajdują się między innymi Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Graham McTavish, Chris Fulton, Kristofer Hivju oraz Adjoa Andoh.