Wiedźmin - kiedy ruszą zdjęcia do 3. sezonu? Wideo składające hołd Płotce

Netflix

W grudniu 2021 roku zadebiutował 2. sezon Wiedźmina, co było datą opóźnioną przez pandemię koronawirusa. Nic dziwnego, że od jakiegoś czasu rozpoczęto prace nad 3. sezonem serialu (według portalu Redanian Intelligence scenariusz był pisany od lipca 2021 roku). Według dobrze poinformowanych redaktorów wymienionego portalu, preprodukcja ma rozpocząć się w styczniu 2022 roku, natomiast zdjęcia ruszą na początku marca.

Wszystko to przy założeniu, że zdjęcia nie zostaną opóźnione przez pandemię lub inne nieplanowane wydarzenia. Prace na planie powinny zakończyć się w sierpniu 2022 roku, co biorąc pod uwagę postprodukcje oznaczałoby premierę 3. sezonu wiosna 2023 roku. Do sieci trafiło też wideo upamiętniające pierwszą serialową Płotkę:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.