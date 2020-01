Wiedźmin bez tajemnic. Pełna linia czasowa wydarzeń z datami i mapą

Wiedźmin od Netflixa zaprezentował się z nową mapą, tym razem interaktywną, dzięki której możemy zobaczyć nie tylko kluczowe dla produkcji wydarzenia, ale też wiele pomniejszych sytuacji, które wspominane były w serialu. Dzięki umieszczeniu ich na mapie oraz na liniach czasowych, stało się o wiele jaśniejsze, gdzie i kiedy odbywała się dana bitwa lub starcie, czy nawet narodziny kluczowych bohaterów.

Dla fanów z pewnością jest to wspaniała okazja do tego, żeby przypomnieć sobie istotne dla tego świata momenty. Wszystko okraszone jest bowiem szczegółowymi opisami i zdjęciami. Jest to świetna propozycja także dla tych widzów, którzy nie do końca wyłapali wszystkie smaczki i nie byli zbyt dobrze zorientowani w prowadzonym przez twórców zabiegu polegającym na trzech liniach czasowych. Zaglądając do interaktywnej mapy stworzonej przez Netflixa, wszystko powinno stać się jasne.

Pokuszono się także o podanie dokładnych dat, dzięki czemu zabawa jest jeszcze ciekawsza. Postanowiliśmy czerpiąc informację z powstałej mapy stworzyć chronologię najważniejszych dla serialu wydarzeń. Zobaczcie:

We traveled to lands far, and traveled to lands near, #TheWitcher Map Of The Continent is officially here.

When you stumble across the bard's entry let me know. https://t.co/Sp6FsXubMv pic.twitter.com/lZWvpGKXOT

— The Witcher (@witchernetflix) January 10, 2020