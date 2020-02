Wiedźmin Netflixa - ależ serial zwiększył sprzedaż książek i gier. Wyniki badania

Wiedźmin Netflixa wszedł na ekrany 20 grudnia 2019 roku i momentalnie stał się jednym z największych hitów w skali globalnej. Wiele czynników sprawiło, że ta produkcja jest na dobrej drodze do zastąpienia Gry o tron w kategorii najpopularniejszy serial na świecie.

Informowaliśmy Was o tym szale jaki serial wywołał w księgarniach na całym świecie. W USA książki Andrzeja Sapkowskiego sprzedawały się jak świeże bułeczki ku zaskoczeniu wszystkich. Pierwszy raz doszło do sytuacji, w której... wykupiono wszystkie papierowe egzemplarze. Wydawca musiał przepraszać czytelników, ogłaszając, że do sprzedaż szybko trafi dodruk liczący pół milion książek. Według NPD sprzedaż książek w czasie dwóch tygodni od premiery wzrosła o 562% w porównaniu do takiego samego okresu w grudniu 2018 roku. Zwracają uwagę, że największą popularnością cieszyło się Ostatnie życzenie, czyli zbiór opowiadań, którego historie w większości pokazano w pierwszym sezonie hitu Netflixa.

To oczywiście miało też wpływ na sprzedaż gry Wiedźmin 3: Dziki Gon i miało też znaczenie dla wydania produkcji na Nintendo Switch, która trafiła do sprzedaży w październiku 2019 roku. Według danych NPD zanotowano wzrost sprzedaży o 554% w stosunku do grudnia 2018 roku. Nawet, jeśli odejmie się od tego kwestię wersji na NS, wzrost wynosi 63%. Zwracają jednak uwagę, że badanie dotyczy wersji fizycznej, a informowaliśmy, że gra biła rekordy w sprzedaży cyfrowej.

Co prawda, NPD tego nie analizowali, ale to wszystko ma też wpływ na sprzedaż płyty z muzyką z serialu, która wraz debiutem pojawiała się na szczycie listy sprzedaży w każdym kraju, w jakim miała premierę.