Wiedźmin - Lambert i Coën obsadzeni. Kto wcieli się w wiedźminów?

Wiedźmin wraz ze startem zdjęć do 2. sezonu, znowu stał się ważnym tematem do śledzenia dla fanów prozy Sapkowskiego i samego serialu. Oznacza to także kolejne napływające ogłoszenia castingowe. Teraz poznaliśmy odtwórców ról Lamberta i Coena, zimujących w Kaer Morhen dwóch wiedźminów.

Lambert i Coën to dwóch z łącznie czterech wiedźminów, których poznajemy na początku pierwszego tomu Sagi pt. Krew Elfów. Portal Redanianintelligence podaje, że poznaliśmy odtwórców tych ról, a same postacie pojawią się na ekranie przez przynajmniej trzy odcinki. Lambertem został Paul Bullion, który znany jest z produkcji Peaky Blinders i Posłaniec gniewu, a w tym roku zaliczy też udział w nowej Diunie. Z kolei w Coëna wcieli się Yasen Atour. Tego aktora mogą widzowie kojarzyć z serialu Marcella oraz filmu Robin Hood: Początek. Ten pierwszy zaczął też już swój trening mieczem. Zobaczcie:

First attempt at pirouettes with long sword. Progress with the help from good friend and fight director @JonathanHolby ....#Fight in the park.... ⚔️ pic.twitter.com/8oXQypKVEM

— Paul Bullion (@PaulBullionLive) January 7, 2020