Wiedźmin 3: Dziki Gon z nowym rekordem na Steam. Pomógł serial Netflixa?

Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował w maju 2015 roku i został doceniony zarówno przez krytyków, jak i samych graczy. Nawet dziś, a więc ponad 5 lat po premierze, tytuł ten cieszy się dużym zainteresowaniem. Niedawno pobił on nawet rekord pod względem liczby osób, które jednocześnie spędzały swój wolny czas z tym tytułem na platformie Steam - było ich 93,835, a więc więcej niż niedługo po premierze. Informację tę przekazał Marcin Momot z CD Projekt RED.

Wpływ na taki wynik bez wątpienia miał serial Wiedźmin od Netflixa i z pewnością zachęcił część graczy do powrotu do dzieła CD Projekt RED lub sięgnięcia po nią pierwszy raz. Warto zauważyć, że nie jest to jedyna taka sytuacja w ostatnim czasie: większe zainteresowanie można zauważyć też w przypadku twórczości Andrzej Sapkowski.

New player record for @witchergame on @Steam, over 4 years after the release! ❤️ pic.twitter.com/mTGvmrMM5a — Marcin Momot (@Marcin360) 29 grudnia 2019

Serial Wiedźmin dostępny jest na platformie Netflix od 20 grudnia 2019 roku. W obsadzie są m.in. Henry Cavill, Joey Batey, Anya Chalotra i Freya Allan. Potwierdzono, że produkcja doczeka się drugiego sezonu, którego premiera ma odbyć się w 2021 roku.