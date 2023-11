Nowa książka ze świata Wiedźmina - czy pojawi się w niej Geralt? Sapkowski odpowiada

Źródło: materiały prasowe

Andrzej Sapkowski na festiwalu Comic Con we Wiedniu ujawnił kolejne informacje na temat swojej nowej książki ze świata Wiedźmina. Pełną rozmowę Beyond Pixels z pisarzem możecie zobaczyć poniżej, my tymczasem wybraliśmy dla was najważniejsze informacje.

Nowa książka ze świata Wiedźmina

Premiera

Andrzej Sapkowski wyjawił, że nowa książka ze świata Wiedźmina zadebiutuje zimą 2024 roku w Polsce. Za granicą ukaże się na początku 2025 roku.

Fabuła

Nowa książka będzie osadzona w uniwersum Wiedźmina, jednak nie ma być bezpośrednią kontynuacją oryginalnej sagi. Sapkowski planuje opowieść stand-alone, choć nie wyklucza, że może się to przerodzić w coś większego.

Pisarz zdradził także:

Stworzyli serial oparty na jednej krótkiej historii. Zmusili mnie, żebym ją kontynuował. Ale nie narzekam, dzięki temu mam pieniądze na czynsz.

Kłopot w tym, że nie powstał żaden serial, będący adaptacją jednego z opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. Wiemy natomiast, że powstało anime The Witcher: Sirens of the Deep na podstawie Trochę poświęcenia. Internauci spekulują, że może chodzić o kontynuację tej historii.

Czy pojawi się w niej Geralt?

Sapkowski stwierdził, że w nowej książce pojawi się w Geralt, ale po raz kolejny zaznaczył, że nie będzie to jego historia.

Andrzej Sapkowski opowiada o nowej książce

Pełne wideo możecie zobaczyć poniżej.

Co ciekawe, pisarz w tej rozmowie stwierdził także, że wyobrażając sobie, jak Geralt mówi, słyszy głos Henry'ego Cavilla. Dodał, że choć nie jest specjalistą w tej dziedzinie, podobał mu się serial Wiedźmin od Netflixa.

